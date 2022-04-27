«Почта России» повысит зарплаты ИТ-специалистам

С апреля 2022 г. «Почта России» повышает заработные платы сотрудникам своих ИТ-дочек. Объем инвестиций составляет 1,1 млрд руб. Ранее на этой неделе компания объявила о масштабном повышении заработных плат для 65 тыс. сотрудников почтовых отделений. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Повышение зарплат коснется двух дочерних ИТ-компаний: «Почта сервис» и «Почтовые технологии». «Почтатех» отвечает за создание цифровых продуктов Почты России. Центры разработки расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Пушкине, Иннополисе, Ростове-на-Дону, Омске и Ижевске. В компании работают более 1300 сотрудников, которым повысили зарплату в среднем на 20%.

Также запланировано повышение заработной платы для всех сотрудников компании «Почта сервис». Повышение составит до 20 % в зависимости от компетенций сотрудников, проектной загрузки и периода с прошлой индексации. Сотрудники «Почта сервис» работают во всех регионах России, включая Центральный регион, Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Компания обслуживает все ИТ-системы «Почты» на первой и второй линиях технической поддержки, а также отвечает за поддержку ИТ-инфраструктуры «Почты», которая насчитывает порядка 900 тыс. единиц техники.

«Цифровая трансформация “Почты” была бы невозможна без талантливых разработчиков, инженеров и других ИТ-специалистов. Потому так важно постоянно работать над условиями труда команды почтового ИТ. Каждый день команды “Почтатеха” и “Почта cервиса” совершенствуют наши системы, чтобы миллионам клиентов было удобнее пользоваться услугами “Почты”», – отметил Максим Акимов, генеральный директор «Почты России».

Ранее на этой неделе «Почта» объявила о повышении заработных плат для 65 тыс. сотрудников почтовых отделений. Объем инвестиций в индексацию составил 3,6 млрд руб. Повышение затронуло операторов, почтальонов, начальников и заместителей начальников отделений из городов с населением более 100 тыс. человек. Почта повысила их оклады в среднем почти на 25% и довела заработную плату до медианы рынка по сопоставимым профессиям.

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АО «Почта России» - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 38 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.