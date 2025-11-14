Выручка «МТС Линк» выросла на 84% в III квартале 2025 года

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о росте выручки в III квартале 2025 г. на 84% год к году. В частности, объем новых продаж компании с учетом продаж оборудования вырос на 169%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Пользовательская активность

На платформе «МТС Линк» фиксируется существенный рост пользовательской активности. Среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса «Встречи» выросло на 86% год к году, а количество встреч — почти вдвое. Также клиенты «МТС Линк» стали проводить больше масштабных вебинаров с участием более 200 слушателей: число таких мероприятий увеличилось на 53% год к году.

MAU корпоративного мессенджера «Чаты» выросло на 93% год к году, при этом пользователи стали отправлять сообщения активнее: количество отправленных сообщений выросло в четыре раза за тот же период.

MAU сервиса для совместной работы «Доски» увеличилось на 11% год к году, при этом наиболее активно продукт применяли после начала учебного и делового сезона: в сентябре 2025 г. пользователи создали на 67% больше досок, чем в августе 2025 г.

Пользователи начали активнее тестировать и внедрять один из самых новых продуктов «МТС Линк» — сервис для проведения тестов и опросов «Формы», который был представлен в I квартале 2025 г. В III квартале 2025 г. пользователи создали на 33% больше форм, чем во втором. В начале апреля 2025 г. в формах появилась возможность автоматической проверки свободных ответов с помощью искусственного интеллекта. В III квартале 2025 г. частота применения этой функции выросла на 42%.

Применение ИИ-инструментов

Повышается интенсивность использования инструментов «МТС Линк» на основе искусственного интеллекта. Так, в III квартале 2025 г. ИИ-функции для повышения эффективности рабочих процессов (ИИ-помощник, саммаризация встреч и чатов) стали использовать на 47% чаще, чем во II квартале 2025 г. Кроме того, на платформе в III квартале 2025 г. появилась новая ИИ-функция — автоматические субтитры. Они позволяют принимать активное участие во встречах и вебинарах слабослышащим пользователям, а также тем, кто не может включить звук на своем устройстве. Функция уже внедрена в ведущих российских вузах.

Клиенты «МТС Линк» применяли ИИ не только для повышения эффективности рабочих процессов, но и для создания неформальной атмосферы на встречах: цифровые маски и аватары в III квартале 2025 г. включили более 70 тыс. раз.

В III квартале 2025 г. платформа «МТС Линк» стала лауреатом премии CNews AI Awards в номинации «Лучший проект с ИИ в области бизнес-коммуникаций».

«В 2025 г. мы продолжаем развивать платформу, ориентируясь на ключевые запросы enterprise-сегмента. Крупный бизнес проявляет высокий интерес к нашему комплексному предложению: мы стали чаще получать запросы на оснащение оборудованием и программным обеспечением для видеоконференцсвязи под ключ, и это уже отражается на динамике нашей выручки. В «МТС Линк» доступно все больше сценариев в рамках унифицированных коммуникаций: в III квартале мы добавили новые интеграции и полезные инструменты, позволяющие концентрировать всю совместную работу и деловое общение в едином приложении. Например, мы запустили таск-трекер «Задачи», где можно вести список дел, создавая задачи прямо из сообщений в корпоративном мессенджере. За повышение эффективности коммуникаций в наших сервисах отвечает ИИ-помощник: ему можно адресовать любые вопросы, связанные с контекстом переписок, встреч и базы знаний компаний. В будущем мы также внедрим в платформу ИИ-агентов, которые смогут взять на себя еще больше рутинных операций», – отметил генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

В данных по выручке «МТС Линк» учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео».