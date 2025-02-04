Определены лидеры рынка ВКС по интеграции ИИ

Самыми востребованными функциями ВКС на основе искусственного интеллекта являются шумоподавление, составление резюме встречи, бьютификация, размытие/подстановка фона и транскрибация. Лидерами по уровню реализации ИИ-функций стали продукты «МТС Линк», «VK Звонки» и IVA MCU.

Самые востребованные ИИ-функции

TelecomDaily представило результаты исследования, посвященного функциям на основе искусственного интеллекта (ИИ) в российских сервисах видеоконференцсвязи (ВКС) для бизнеса. В рамках исследования корпоративных пользователей ВКС-сервисов попросили оценить частоту использования ИИ-функций по пятибалльной шкале. Самой популярной возможностью оказалось шумоподавление: ему поставили в среднем 3,13 балла. Саммаризация (составление краткого резюме встречи) получила немного меньше — 2,63 балла. Далее следуют бьютификация (1,52), размытие/подстановка фона (1,43) и автоматическая транскрибация (1,25).

Дополнительно была рассчитана интегральная оценка ИИ-функций ВКС. Она учитывает три ключевых аспекта: долю активных пользователей функции, готовность подключить её у тех, кто еще ей не пользуется, а также значимость для аудитории. Лидером по совокупности факторов стало шумоподавление (2,38 балла), за ним следует саммаризация встреч (2,1) и автоматическая транскрибация (1,2).

Самыми востребованными функциями ВКС на основе искусственного интеллекта являются шумоподавление, составление резюме встречи, бьютификация, размытие/подстановка фона и транскрибация

Наличие и качество реализации ИИ-функций в российских сервисах ВКС

Аналитики также изучили, какие ИИ-опции представлены в девяти наиболее популярных российских сервисах ВКС. Так, «МТС Линк» располагает 9 из 14 (некоторыми из них — по запросу), «VK Звонки» — 7 из 14, IVA MCU — 6 из 14, SaluteJazz — 5 из 14. Некоторые функции реализовали почти все разработчики: так, шумоподавление и размытие/подстановка фона есть в восьми из девяти исследованных сервисов. Более продвинутые функции встречаются реже. Например, ИИ-ассистента, который помогает найти необходимую информацию или напоминает о договоренностях, по запросу подключают только два сервиса: «МТС Линк» и IVA MCU.

Исходя из количества доступных ИИ-функций в сервисах, их значимости и частоты использования, а также качества реализации, сервисы получили интегральную оценку по десятибалльной шкале. Наивысшую итоговую оценку получил сервис «МТС Линк» с результатом 7,87 балла. «VK Звонки» заняли второе место (5,88 балла), на третьем — IVA MCU (5,39 балла).

«По данным Сколково, ежегодно российский бизнес теряет 8,7 трлн руб. в год из-за неэффективных коммуникаций. Причем наиболее серьезные затраты несут крупные компании, где выстроить грамотную систему онлайн-общения намного сложнее, чем на микропредприятиях. Сократить потери способны инструменты на основе ИИ, интегрированные с привычными коммуникационными сервисами. В частности, ИИ может фиксировать поставленные задачи, напоминать о достигнутых договоренностях, предоставлять итоги совещаний в удобном формате, выделять главное в непрочитанных сообщениях. Мы в «МТС Линк» уделяем огромное внимание развитию ИИ-функций и уверены, что они уже сегодня помогают нашим клиентам высвобождать сотни часов и дней для более важных дел», — отмечает генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

В рамках исследования аналитики TelecomDaily оценили девять наиболее популярных российских сервисов ВКС для бизнеса: «МТС Линк», «VK Звонки», TrueConf, IVA MCU, «Контур.Толк», SaluteJazz, eXpress, «Яндекс.Телемост» и VideoMost. Исследование основывалось на данных опроса более 450 бизнес-пользователей, проведенного в январе 2025 года.