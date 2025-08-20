Выручка «МТС Линк» в первом полугодии выросла на 73%

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, объявила о росте выручки в I полугодии 2025 г. на 73% год к году. В консолидированных данных учтены результаты ООО «Вебинар» и ее дочерних организаций ООО «Вебинар Технологии» и ООО «Винтео». В частности, объем новых продаж компании вырос на 103% год к году. Количество новых клиентов «МТС Линк» увеличилось на 15,2% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Интерес пользователей к продуктам «МТС Линк» постоянно повышается. Так, в I полугодии 2025 г. среднемесячное число активных пользователей (MAU) сервиса Встречи выросло на 65%. MAU сервиса для совместной работы «Доски» увеличилось в 3,7 раз, а число созданных онлайн-досок – на 56%.

Число ежедневных активных пользователей (DAU) корпоративного мессенджера «Чаты» от «МТС Линк», представленного рынку в апреле 2024 г., во II квартале 2025 г. выросло на 60% по сравнению с I кварталом 2025 г. В среднем во II квартале пользователи «Чатов» отправляли на 47% больше сообщений в день, чем в I квартале. Выросла востребованность функциональности для крупного бизнеса «Команды», позволяющей дублировать в корпоративном мессенджере организационную структуру компаний. Во II квартале 2025 г. пользователи создали на 56% больше команд, чем в I квартале.

В I полугодии в портфеле «МТС Линк» появился новый продукт — сервис «Формы». Инструмент позволяет проводить онлайн-опросы, тесты и квизы в окне встречи или автономно. Отличительной особенностью решения стала возможность проверять свободные ответы участников с помощью искусственного интеллекта. За первые пять месяцев после запуска сервиса пользователи прошли опросы в «Формах» более 200 тыс. раз.

Повышается интенсивность использования инструментов «МТС Линк» на основе искусственного интеллекта. Так, во II квартале 2025 г. количество применений ИИ-функций для повышения эффективности рабочих процессов (саммаризация встреч и чатов, ИИ-помощник) выросло на 61% по сравнению с I кварталом. Всего за I полугодие 2025 г. пользователи ИИ-инструментов «МТС Линк» смогли сэкономить около 36 тыс. часов (подсчет основан на методике, представленной аналитическим агентством J’son & Partners Consulting в ходе исследования эффективности ИИ-функций в 2025 г.). Цифровые маски и аватары во II квартале использовались на 23% чаще, а шумоподавление — в 2,5 раз чаще, чем в I квартале.

«В I полугодии 2025 г. мы сфокусировались на развитии функциональности платформы для Enterprise-сегмента. В частности, мы значительно расширили возможности инсталляции наших решений on-premises. Сейчас все наши продукты, включая единое UC-приложение и новый сервис «Формы», доступны для развертывания на серверах заказчиков. Мы также сделали ставку на гибридные коммуникации. Так, мы запустили бизнес по продаже оборудования для видеоконференцсвязи. А в июне вместе с нашей дочерней организацией Vinteo представили новый ВКС-терминал полностью российской разработки и производства. Одним из наших приоритетных направлений остается оснащение платформы решениями на основе искусственного интеллекта. Во II квартале мы представили автоматические субтитры и предложили ИИ-саммаризацию нашим on-premise клиентам. Кроме того, мы продолжаем развивать ИИ-помощника в UC-приложении «МТС Линк». Уже сегодня он может работать одновременно с контекстом встреч и рабочих чатов, в планах — расширение сценариев его применения, в том числе за пределы стандартного делового общения. Например, мы видим потенциал этого инструмента для помощи HR-отделам и решения вопросов техподдержки», – отмечает генеральный директор «МТС Линк» Владимир Урбанский.