Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения Электроника
|

Хабаровские девелоперы стали активнее внедрять умное видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост спроса на интеллектуальные системы видеонаблюдения в ключевых отраслях экономики Хабаровского края. По данным за девять месяцев 2025 г., наибольшую активность проявили строительные компании, где количество подключений выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительные компании используют видеоаналитику для контроля сроков и объемов работ, отслеживания перемещения техники и материалов на площадках. На втором месте по темпам внедрения — угледобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, где спрос вырос на 23%. Здесь системы помогают контролировать технологические процессы и обеспечивать промышленную безопасность. Замыкают тройку лидеров компании транспортно-логистического сектора с ростом на 15%, которые применяют видеоаналитику для отслеживания движения грузов и оптимизации складской логистики.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Особенно востребованы облачные системы с функцией удаленного доступа и аналитикой в сегменте коммерческой недвижимости и городской инфраструктуры. За последний год спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на 10%.

«Мы наблюдаем качественное изменение подхода бизнеса к системам видеонаблюдения. Сегодня это уже не просто инструмент безопасности, а важный элемент управления бизнес-процессами. Компании все чаще выбирают комплексные решения с аналитикой, которые помогают контролировать объекты, управлять ресурсами и повышать общую эффективность. Технологии действительно упрощают жизнь бизнесу во всех сферах — от строительства и логистики до промышленности и сферы услуг», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Рост рынка ПАК заставляет вендоров пересматривать бизнес-модели

Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще