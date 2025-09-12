Разделы

Жители Хабаровского края стали вдвое чаще использовать ИИ

Деловую активность жителей Хабаровского края за лето 2025 г. оценила платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Во время онлайн-встреч и мероприятий пользователи из Хабаровского края стали в два раза чаще использовать ИИ-инструменты, по сравнению с весной 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Использование искусственного интеллекта для ускорения рабочих процессов стало трендом 2025 г. Самой популярной функцией стала саммаризация, то есть краткий пересказ встречи. Ее стали использовать на 25% чаще. На 15% чаще стали пользоваться функцией транскрибации – перевод аудио в текст. а также ИИ-ассистентом, который самостоятельно анализирует видеоконференции и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения.

Согласно данным экспертов, в период отпусков жители региона стали активнее переписываться в корпоративном мессенджере, а количество вебинаров снизилось на 15%. Для комфорта встреч пользователи стали почти вдвое чаще применять шумоподавление. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече. При этом меньше, чем весной, использовались развлекательные ИИ-функции: так, цифровые маски и аватары применяли на 64% реже.

«Переход на отечественные ИТ-решения — это не только вопрос технологической независимости, но и реальное повышение уровня защищенности данных. Мы создали «МТС Линк» как безопасную среду для цифровой коммуникации, где многоуровневое шифрование и защита от кибератак являются базовой опцией. При этом мы наполнили платформу интеллектуальными инструментами, которые экономят самый ценный ресурс — время. Представьте: вместо многочасового конспектирования вы получаете автоматически сгенерированный план действий по итогам совещания. Это не футуристическая концепция, а уже работающая реальность для компаний по всей России», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

