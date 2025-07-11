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МТС ускорила мобильный интернет в рыбацком селе малых коренных народов

МТС сообщает о расширении сети LTE в Ульчском районе Хабаровского края. Высокоскоростной мобильный интернет МТС впервые стал доступен в многонациональном селе Савинское, основанном в начале ХХ века как рыбацкое поселение. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации скорость мобильного интернета МТС увеличилась на 40%. Новые возможности теперь доступны почти 400 местным жителям, которые могут пользоваться современными цифровыми ресурсами на высоких скоростях: смотреть фильмы онлайн, получать госуслуги, производить банковские расчеты, совершать видеозвонки. Туристы смогут больше узнать об истории региона, быстро загрузить фото и видео своего путешествия в социальные сети.

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«Жителям малых населенных пунктов оставаться на связи не менее важно, чем жителям крупных городов. Скоростной стабильный интернет дает возможность не только общаться с близкими в мессенджерах, но и легко получать, например, онлайн-консультации у врача, не выезжая в краевой центр. Для жителей Савинского это особенно актуально, ведь село находится в более чем 500 километрах от краевого центра и выбраться оттуда летом можно только по воде или по воздуху. Мы планомерно ведем работу по обеспечению связью отдаленных сел и деревень. Так, прошлом году высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям села Алонка Верхнебуреинского района, поселка Золотой района имени Лазо и поселка Лазарев Николаевского района», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Село Савинское было основано в начале ХХ века как поселение для добычи и переработки рыбы. Первыми жителями стали восемь семей поселенцев из числа ссыльных. До революции переселенцы и коренные народы совместно ловили рыбу, заготавливали юколу и икру. Кроме русских, здесь живут ульчи, нанайцы, нивхи, негидальцы, удыгейцы. Сейчас в селе развивается этнотуризм. Туристам здесь показывают, как ловят рыбу традиционными способамии учат шить одежду из рыбьей кожи.

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