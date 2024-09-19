МТС помогла хабаровчанам избавиться почти от 15 миллионов спам-звонков за прошедшее лето

МТС проанализировала объем спам-звонков жителям Хабаровского края за летние месяцы 2024 г. За это время антиспам-решения МТС на основе Big Data помогли заблокировать почти 15 млн вызовов от спамеров и мошенников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июня по август 2024 г. количество заблокированных входящих звонков в Хабаровском крае выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 10 секунд. Антиспам система не только сэкономила время пользователям Хабаровского края, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме, но также защитила их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных и угрозы со стороны телефонных мошенников. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.

«Современные решения для борьбы со спамом помогают не только сберечь время, но и сохранить спокойствие, обеспечивая более безопасное и комфортное общение. С начала 2024 г. мы суммарно предотвратили в Хабаровском крае более 30 миллионов нежелательных звонков. Для того, чтобы спам-звонки не мешали нашим абонентам сосредоточиться на чем-то действительно важном, наш сервис «Защитник» автоматически блокирует нежелательные вызовы с подозрительных номеров и предоставляет расшифровку разговоров», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.