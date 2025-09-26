МТС прокачала интернет в транспортном сердце северного микрорайона Хабаровска

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске. Специалисты МТС усилили сеть LTE в районе одной из ключевых транспортных развязок города – Трехгорная - Тихоокеанская. В результате скорость мобильного интернета выросла на 20%, что позволяет абонентам с комфортом пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Район развязки улиц Трехгорная-Тихоокеанская – транспортное «сердце» северной части города. Это ключевая артерия, которая соединяет федеральную трассу со всеми транспортными узлами Хабаровска. В утренние и вечерние часы пик здесь собираются одни из самых больших пробок в городе. В такие часы нагрузка на сеть в разы возрастает. Теперь комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами в сети МТС даже во время дорожных заторов могут водители и пассажиры, а также жители около 60 многоквартирных домов, расположенных в этом районе.

«Развитие телеком-инфраструктуры — важный элемент развития всей транспортной системы региона. Мы последовательно повышаем качество связи на ключевых точках транспортной архитектуры Хабаровского края: Только в этом году мы обеспечили связью новый международный терминал хабаровского аэропорта, усилили связь на федеральной трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, а теперь модернизировали связь на одной из самых загруженных развязок города. Для нас важно обеспечить бесперебойный цифровой комфорт для автомобилистов и пассажиров в любой ситуации, будь то построение маршрута, общение или развлечения в пробке. Проведенная модернизация значительно увеличила стабильность сети в этом месте, и теперь даже в часы пик абоненты могут пользоваться всеми сервисами без ограничений», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Транспортная развязка Трехгорная – Тихоокеанская была построена в начале 2000-х, когда случился пик строительства развязок в городе. Объект был возведен в рамках сооружения автомобильной части моста через Амур. На сегодняшний день в этом районе началась активная жилая застройка.