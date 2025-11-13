Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

К 2030 г. 9 из 10 рабочих задач в Хабаровском крае будет выполнять искусственный интеллект

К 2030 г. искусственный интеллект будет выполнять до 90% рутинных операций в профессиональной деятельности жителей Хабаровского края. Такой прогноз представили эксперты МТС на основе исследования российского и мирового рынка ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно данным исследования, в ближайшие пять лет произойдет переход от самостоятельного выполнения задач к модели делегирования. Цифровые помощники начнут действовать от лица человека, взяв на себя не только поиск информации, но и принятие решений в рамках заданных параметров.

Уже сегодня формируются новые модели взаимодействия. Если в 2025 г. пользователь самостоятельно формулирует запросы к ИИ, то к 2030 г. технология будет проактивно определять потребности, анализируя рабочие процессы, расписание и данные умных устройств. На этапе поиска и анализа ИИ-агент станет единым окном, автоматически собирающим информацию из различных источников и формирующим готовые решения.

Наибольшие изменения ожидаются в организации рабочего процесса. Вместо самостоятельного сравнения вариантов и оформления заказов пользователь будет только определять общие рамки — бюджет, сроки и основные требования. ИИ-агент сможет автономно выбирать поставщиков, оптимизировать затраты, отслеживать выполнение задач и контролировать логистические процессы.

Исследование также показывает, что ИИ-агенты возьмут на себя функции контроля качества и постпродажного обслуживания. Технология будет автоматически отслеживать сроки выполнения работ, напоминать о необходимости технического обслуживания оборудования и вести коммуникацию с контрагентами.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Для предприятий Хабаровского края, особенно в сферах логистики, добывающей промышленности и ИT, внедрение ИИ-агентов станет ключевым фактором конкурентоспособности. Умные помощники смогут оптимизировать маршруты доставки, управлять запасами на складах, обрабатывать данные геологоразведки и даже прогнозировать производственные показатели. Это особенно важно для нашего региона с его территориальной рассредоточенностью и сложной логистикой», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Исследование проведено командой Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС. Методология включала кабинетный анализ данных о инвестициях венчурных фондов, бигтехов и государственном финансировании, а также серию экспертных интервью с ведущими российскими и международными специалистами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Роботы с ИИ провалили тесты на безопасность. Они соглашались отбирать у человека инвалидное кресло и крали данные кредиток

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

ИТ-шники ринулись в обучение нейросетей. Рост числа резюме в разы опережает рост числа вакансий

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/