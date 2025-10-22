Разделы

МТС прокачала интернет для жителей частного сектора Комсомольска-на-Амуре

МТС установила новое LTE-оборудование в поселке Силинском. Благодаря этому скорость мобильного интернета МТС в поселке, разделяющем центральный район города и микрорайон Дземги, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на улице Заветной. В зону улучшенного покрытия попал весь поселок Силинский - это район малоэтажной застройки с домами и дачами в черте Комсомольска-на-Амуре, где сейчас идет активное строительство частных домов.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

В районе есть детский сад, школа, проходит одна из основных улиц города – Кирова, а также Северное шоссе, которое соединяет поселок Силинский с поселками Солнечный и Амурсталь. Улучшение качества связи МТС уже ощутили жители почти 300 домов, а также будущие новоселы, ведущие строительство собственных домов в поселке. Обновленное оборудование позволит абонентам МТС даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом как внутри помещений, так и на улице.

«Для нас важно, чтобы цифровые сервисы и возможности были одинаково доступны всем. Современная ИТ-инфраструктура – это не просто высокие скорости, это основа для комфортной и безопасной жизни. Особенно в частном секторе, где от надежной связи зависит работа систем безопасности и возможность школьников и студентов учиться онлайн. Поэтому мы регулярно мониторим загрузку сети и обновляем оборудование. Рост скорости на 30% в поселке Силинском – это наш вклад в развитие цифровой среды спального района, где теперь у жителей есть стабильный доступ ко всем возможностям экосистемы МТС», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

