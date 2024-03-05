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Рыбаки на «Серебряной корюшке» в сети «МегаФона» «наловили» 1 ТБ данных

В 2024 г. фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка» в Советской Гавани вышел на международный уровень и объединил более 3,5 тыс. участников, гостей и болельщиков. В день проведения конкурса, присутствующие прокачали более 1 ТБ данных, что соизмеримо с 850 тысячами фотографий в высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее инженеры оператора провели модернизацию телеком-оборудования в Советской Гавани, запустив дополнительный низкочастотный слой LTE, что позволило увеличить емкость существующей сети и увеличить зону покрытия современной связью четвертого поколения. За счет улучшения покрытия выросла и цифровая активность любителей подледной рыбалки – на 57% по сравнению с 2023 г. Участники команд рыболовов любителей и болельщики делились фотографиями и видеороликами улова и церемонии открытия, вели прямые трансляции с залива и размещали посты в социальных сетях.

Вместе с тем вырос и объем телефонных разговоров во время проведения фестиваля. На льду залива рыбаки и гости проговорили в среднем чуть больше 280 часов, что на 40% больше чем в 2023 г.

«Развитие сети стандарта LTE в Хабаровском крае делает проведение массовых мероприятий более комфортным для участников и болельщиков, позволяя им не изменять своим цифровым привычкам. Мы развиваем мобильную связь в регионе, оптимизируем работу существующего телеком-оборудования, чтобы гости края могли без ограничений общаться и передавать данные со своих мобильных устройств», – сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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Цифровизация

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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