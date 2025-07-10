Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе
|

«Р7» и Минцифры Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве

«Р7» и Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по внедрению российского программного обеспечения, повышению кибербезопасности и развитию ИТ-компетенций в регионе. «Р7» внесет вклад в модернизацию информационных систем образовательных учреждений региона.

В соответствии с достигнутыми договоренностями «Р7» безвозмездно предоставит образовательным учреждениям Хабаровского края около 10 тыс. лицензий на пакет офисных решений. Помимо этого, стороны договорились о проведении совместных обучающих программ и профориентационных мероприятий для студентов и преподавателей.

Мероприятие также стало площадкой для обсуждения перспектив цифровизации региона. Участники отметили, что подобные инициативы способствуют снижению зависимости от зарубежных технологий и укрепляют технологический суверенитет. Подписание соглашения с «Р7» — еще один шаг в реализации стратегии региона по созданию современной и безопасной цифровой среды.

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Сергей Наумов, Timeweb Cloud: Мы строим один из лучших Kubernetes в России

Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Злоумышленники с помощью нейросети выдали себя за госсекретаря США и обманули нескольких министров и конгрессмена

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще