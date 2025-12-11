В пяти городах Хабаровского края заработали точки бесплатного Wi-Fi от МТС

МТС расширила сеть бесплатного Wi-Fi в салонах связи на пять городов Хабаровского края. Теперь подключиться к интернету можно не только в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, но и в новых точках в Советской Гавани и Ванино. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к сети МТС_Free могут абоненты всех операторов связи через простую авторизацию по номеру телефона. Одновременно к каждой точке могут подключаться до 120 пользователей, чтобы быстро отправить документы, воспользоваться банковским приложением или вызвать такси.

Ранее МТС запустила бесплатный Wi-Fi в 10 салонах. В декабре 2025 г. к сети добавились еще 17 точек.

Полный список салонов МТС с бесплатным Wi-Fi

Хабаровск: Пушкина ул. 42, Пионерская ул. 2В, Карла Маркса ул. 110, Проспект 60-летия Октября 140в, Шелеста ул. 116А, Ворошилова ул. 28, Ленина ул. 32, Карла Маркса ул. 76, Льва Толстого ул. 19, Суворова ул. 25, Амурский бульвар ул. 66, Муравьева-Амурского ул. 31 Гагарина ул. 8, Ленинградская ул. 28, Карла Маркса ул. 202

Комсомольск-на-Амуре: Пирогова ул. 22, Вокзальная ул. 43, Васянина ул. 12, Победы ул. 14, Гамарника ул. 17, Проспект Победы 57, Проспект Победы 22/7, Проспект Мира 28, Проспект Ленина 7

Амурск: проспект Победы, 17, Комсомольский проспект, 6

Советская Гавань: Пушкина ул, 1

Ванино: Приморский бульвар, 8