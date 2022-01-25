Linxdatacenter: сроки поставок ИТ-оборудования из-за дефицита чипов выросли в 4-5 раз

Глобальный дефицит поставок микрочипов увеличивается и проникает в новые сферы. Ситуация будет только ухудшаться в 2022 г., полагают аналитики Linxdatacenter.

По состоянию на начало 2022 г. прогнозы ИТ-экспертов касательно нарушения цепочек поставок ИТ-оборудования в результате дефицита компонентов инфраструктуры полностью сбылись. Об этом, например, говорит глобальный прогноз JPMorgan.

Исходя из оценок реальных сроков поставок в Россию: вместо докризисных 6-10 недель нетиповое ИТ-оборудование сегодня «едет» от 24 до 40 недель.

Нетиповым ИТ-оборудованием считается продукция, еще не вышедшая в массовое использование на рынке, но уже поставляемая вендорами по запросу со стороны крупных бизнес-пользователей. Например, это графические процессоры, продвинутые видеокарты, которые все больше используются для задач компьютерного зрения и дополненной реальности, аналитики и вычислений с использованием суперкомпьютеров.

По оценке Романа Шулимова, директора по продажам компании Linxdatacenter, в 2022 г. можно прогнозировать продолжение роста спроса на микрочипы, что в сочетании с заметно возросшими сроками поставок приведет рынок к новому дефициту вычислительных ресурсов.

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«Многие крупные дистрибьюторы уже создают альтернативные схемы решения ИТ-задач клиентов, в том числе путем строительства собственных облачных платформ, самостоятельно или с поддержкой облачных гигантов. То есть на рынок ИТ-сервисов приходят компании, которые раньше в этот сегмент не заходили», – отметил он.

Пока что их активность не влияет на конкуренцию в сегменте. Но по мере углубления дефицита в 2022 г. можно ожидать трансформацию бизнес-модели вендоров и/или дистрибьюторов «железа».

Все это укладывается в сделанный компанией прогноз по росту спроса на облачные ресурсы ИТ-провайдеров в 15-20% в I квартале 2022 г.