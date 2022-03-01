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Облачное направление Linxdatacenter в 2021 году выросло на 20%

Linxdatacenter представила финансовые итоги 2021 г.: совокупная выручка достигла показателя в 1,3 млрд руб., что на 11% выше 2020 г.

Рост выручки за 2021 г. в сегменте облачного направления бизнеса составил 20% относительно прошлогоднего показателя. Таким образом, второй год подряд Linxdatacenter существенно наращивает реализацию облачных продуктов и сервисов.

В 2021 г. компания Linxdatacenter объявила о запуске проекта по созданию ведущего облачного сервиса в России. Базой для проекта станут активы, бизнес-опыт и технологическая экспертиза Linxdatacenter.

С точки зрения технологического развития облачная платформа Linxcloud в 2021 г. получила ряд новых возможностей. Были запущены новые инструменты для резервирования данных на всех площадках Linxdatacenter (в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве) для пользователей, использующих комбинацию инструментов Veeam+vСloud.

Московский сегмент облака Linxdatacenter прошел аттестацию на соответствие требованиям к ИТ-инфраструктуре по второму уровню защищенности персональных данных (УЗ-2). Это позволило повысить уровень безопасности ИТ-систем клиентов и расширить набор услуг, предоставляемых в рамках проектов по обработке ПДн.

Компания также подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1), продемонстрировав высокий уровень безопасности ИТ-сервисов и облачных решений (IaaS) в отношении задач хранения, обработки и передачи данных платежных карт.

Площадка Linxdatacenter в Санкт-Петербурге подтвердила выполнение требований стандарта Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute.

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В конце года был запущен клиентский портал в качестве одного из этапов автоматизации бизнес-процессов компании.

Благодаря интенсивной работе команды Linxdatacenter по оптимизации внутренних процессов индекс удовлетворенности клиентов компании вырос с 92,45% до 94,05%.

В рамках реализации стратегии развития бизнеса в 2022 г. планируется расширение штата Linxdatacenter более чем на 30%. Компания также продолжила программу стажировок для студентов последних курсов, направленную на подготовку начинающих специалистов.

В 2021 г. около 30% сотрудников развили свои профессиональные и личностные компетенции, успешно пройдя обучение в сфере запуска продуктов, разработки, безопасности, сетевых технологий, работы с решениями Cisco, Veeam и Microsoft Azure, а также по стандарту Uptime Institute Tier Standard: Topology.

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«Мы удовлетворены годовыми итогами нашей работы. Компании удалось развить успехи 2020 года и заложить надежную основу для развития в 2022. В этом году мы планируем экспансию по нескольким направлениям, включая новые сегменты, регионы и технологические направления для удовлетворения спроса российских компаний в год глобальных изменений для бизнеса», – сказала генеральный директор Linxdatacenter Ольга Соколова.

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