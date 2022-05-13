В Linxdatacenter назначен генеральный директор

В Linxdatacenter сменился генеральный директор. С 13 мая 2022 г. компанию возглавил Андрей Перекрест – многолетний руководитель московского ЦОДа Linxdatacenter.

Как отмечают в компании, генеральным директором Ольгой Соколовой была проделана колоссальная работа по выводу бизнеса на новый уровень: выручка и прибыль выросли более чем в 2 раза с 2017 г.; смена акционеров в 2021 г. в настоящий момент способствует стабильному развитию в текущих экономических условиях; дан старт строительству второй площадке ЦОД Серебрякова в Москве на 45 МВт; облачная платформа Linxсloud расширилась более чем в 4 раза.

Кроме того, была создана команда сильных мотивированных управленцев-лидеров, способствующая долгосрочному росту компании. По словам Соколовой, сейчас наступил идеальный момент для передачи управления Linxdatacenter в руки сильного менеджера с техническими бэкграундом, опытом построения и ввода ЦОДов в эксплуатацию, опытом в сетевой и инженерной инфраструктуре.

Сегодня активное развитие существующих и строительство новых площадок сети дата-центров требуется вести в условиях резкого ограничения поставок оборудования, вызванного уходом части вендоров. К этим вызовам добавляется необходимость срочного поиска качественных аналогов программно-аппаратных решений на внутреннем рынке.

Набор ключевых навыков и компетенций Андрея Перекреста, а также его опыт в ИТ-отрасли отвечают новому профилю задач. Он окончил Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), к команде Linxdatacenter присоединился в 2008 г. Андрей Перекрест обладает 15-летним опытом работы в области автоматизации бизнес-процессов, полученным в том числе на постах руководителей московского ЦОДа, руководителя сетевой службы и службы поддержки клиентов Linxdatacenter. По словам Ольги Соколовой, работавшей в роли топ-менеджера Linxdatacenter с 2017 г., это наилучшее решение в текущих условиях для будущего компании.

Ольга Соколова продолжит работу в ИТ-отрасли, а также будет консультировать компанию по всем вопросам, касающимся ее компетенций и зоны ответственности.

«Я воспринимаю назначение как вызов и большую ответственность. Вижу огромное поле возможностей для развития Linxdatacenter. Мы вошли в непростой, но крайне интересный и потенциально плодотворный период. Благодарю Ольгу Соколову за ее вклад в историю компании, а также за готовность в будущем содействовать развитию Linxdatacenter», – отметил Андрей Перекрест.