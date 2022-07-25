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Linxdatacenter запускает собственные PaaS-инструменты

Linxdatacenter сообщила о запуске пула новых продуктов для пользователей облачной платформы LinxCloud. Новая функциональность позволит получать не только инфраструктурные, но и платформенные услуги.

Новые продукты охватывают наиболее актуальные потребности бизнеса в облачных ресурсах и сервисах по направлениям: хранение, обработка и анализ больших данных, вычисления и контейнерная разработка.

Например, по направлению вычислений будет доступен продукт на мощностях графических процессоров Linx GPU. Для работы с корпоративными данными разработаны объектное хранилище Linx S3, базы данных Linx DB, а также сервис управления кластерами Linx Kubernetes.

В будущем в новое предложение войдет продукт Linx Big Data, ориентированный на обработку больших массивов данных, а также сетевой сервис по доставке контента Linx CDN.

«Сочетание готовых партнерских разработок с инфраструктурными ресурсами наших дата-центров, собственными решениями в области хранения, обработки данных и информационной безопасности обеспечит нам заметные позиции в сегменте платформенных cloud-решений», – сказал менеджер по продуктам Linxdatacenter Станислав Братчиков.

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Помимо продуктового подхода, проект предполагает готовые отраслевые предложения, а также решения для конкретных бизнес-задач. Отраслевые пакеты охватывают разработку игр, электронную коммерцию, образование, медиасервисы, финтех, ритейл, сельское хозяйство, медицину, логистику, финансы и страхование.

Решения конкретных бизнес-задач включают в себя подборку инструментов для типовых ситуаций: развертывание сайта в облаке, быстрый запуск интернет-магазина, хранение и обработка персональных данных, автоматизация колл-центров, чат-боты и т.д.

«Рынок облачных провайдеров в России переходит к модели конкуренции по вектору нативных облачных инструментов. Linxdatacenter будет сразу предлагать клиентам готовые продукты, «заточенные» под конкретные задачи и потребности», – сказал генеральный директор Linxdatacenter Андрей Перекрест.

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