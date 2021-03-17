Linxdatacenter выросла на 30% в облачном сегменте в 2020 году

Linxdatacenter отчиталась о финансовых итогах 2020 года. Рост бизнеса составил 8%, наибольший прирост наблюдался в облачном сегменте – на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Эти показатели в целом превысили ожидания по рынку: аналитики Gartner и iKS-Consulting прогнозировали, на фоне кризисных изменений экономики, рост объема рынка публичных облачных услуг в России в 2020 году в размере от 20% до 27%.

Эксперты Linxdatacenter отмечают, что рынок услуг ЦОД в России развивался в прошлом году, в первую очередь, за счет возросших потребностей бизнеса и государства в облачных сервисах, виртуализации ИТ-инфраструктуры, обеспечении безопасных и масштабируемых цифровых сред для удаленной работы сотрудников.

В 2020 году Linxdatacenter запустила целую экосистему решений на базе ресурсов собственных дата-центров и глобальных облачных платформ, включая Amazon Web Services. Такой подход позволил быстро наращивать ИТ-ресурсы в условиях резкого роста рабочих нагрузок.

Рост бизнеса Linxdatacenter также шел за счет спроса на консалтинговые услуги в части операционной деятельности дата-центра. Компания вывела на рынок услугу «Аутсорсинг управления дата-центром», включающую в себя аудит, модернизацию и эксплуатацию дата-центров.

Помимо этого, рынок четко продемонстрировал растущую потребность в комплексных решениях по построению и обслуживанию сетевой инфраструктуры – в рамках услуги Network-as-a-Service. Большой проект в этом направлении был реализован летом 2020 г. для крупного промышленного предприятия.

В рамках стратегии постоянного развития компетенций и повышения качества сервисов Linxdatacenter получила сертификацию PCI DSS 3.2.1 (международный стандарт безопасности индустрии платежных карт). Компания также прошла переаттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. ЦОД Linxdatacenter по-прежнему является единственным коммерческим дата-центром в России, обладающим этим знаком качества.

Очередным шагом по развитию экспертизы для Linxdatacenter стала сертификация по стандарту ISO 22301:2019 «Непрерывность бизнеса», характеризующему защищенность бизнес-процессов от перебоев.

«2020 год заставил компании предельно фокусироваться на своем основном бизнесе и проводить ускоренную цифровизацию, выводя все большее число ИТ-задач в сферу компетенций специализированных ИТ-провайдеров. Главным вызовом для ЦОДов в этом свете оказалась способность вовремя реагировать на изменения в экономике и оперативно предлагать рынку современные технологические решения. Мы убедились, что наши решения, платформы и процессы адаптированы к форс-мажорам, а команда умеет быстро и профессионально отвечать на изменения рынка», - говорит Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.