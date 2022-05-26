Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге

Linxdatacenter объявляет о появлении регионального директора в Петербурге. На эту должность назначена Анна Мальми: она будет отвечать за развитие компании в Северо-Западном регионе, координацию взаимодействия петербургских подразделений компании с центральным офисом. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

В обязанности Анны Мальми будет входить: организация рабочего процесса сотрудников петербургского офиса Linxdatacenter, в том числе дата-центра, постановка целей и задач для конкретных подразделений и контроль за их достижением, принятие административных решений.

«Компания Linxdatacenter имеет распределенную структуру, с равнозначными подразделениями в Москве и Петербурге. Своей миссией я вижу помощь в выполнении кросс-функциональных задач, повышение прозрачности и эффективности внутренних коммуникаций в компании, создание синергии при взаимодействии команд, обеспечение их эффективной работы, оперативное решение локальных вопросов», – сказала Анна Мальми.

В петербургском офисе Linxdatacenter представлены все функциональные департаменты и по численности штат офиса сопоставим с московским.

Компания ставит перед собой цель по расширению объема бизнеса, увеличению доли рынка в облачном сегменте и развитию собственных ЦОДов. В I квартале 2022 г. Linxdatacenter достигла намеченных показателей и добилась перевыполнения плана по выручке относительно прошлого года на 6%, но основной рост намечен на II и III кварталы 2022 г.

Одним из первых проектов Анны Мальми в новой должности стал вывод нового направления Telesales, его сотрудники занимаются проработкой новых каналов продаж и привлечением новых клиентов. По результатам этого проекта улучшилась конверсия в воронке продаж, а длина сделки в компании сократилась более чем в два раза. Вторым ключевым проектом является оптимизация работы службы поддержки клиентов. Приоритет в этом направлении – цифровизация внутренних процессов, улучшение качества взаимодействия с клиентом и удержание удовлетворенности клиентов на уровне 95%.

Анна Мальми окончила филологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена, получила МБА по специализации «Маркетинг менеджмент» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Также закончила Microsoft Marketing Academy и получила сертификат «Marketing Excellence».

Анна более 15 лет занимается маркетингом в ИТ-отрасли. Занимала руководящие должности в российских подразделениях компаний Microsoft, Nokia, Sodexo.

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В компанию Linxdatacenter Анна пришла полтора года назад на должность директора по маркетингу.

В мае 2022 г. в Linxdatacenter сменился генеральный директор, компанию возглавил Андрей Перекрест – многолетний руководитель московского ЦОДа Linxdatacenter.

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Linxdatacenter – участник международного рынка высокотехнологичных ИТ-решений для бизнеса. География услуг Linxdatacenter охватывает рынки России, Центральной и Восточной Европы и Скандинавии. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г.

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Linxdatacenter предоставляет облачные решения и сервисы в области хранения данных в собственных дата-центрах уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, а также на базе партнерских дата-центров в Варшаве и Франкфурте. Портфолио Linxdatacenter включает услугу частного доступа к глобальным облачным сервисам, таким как Amazon Web Services и Google Cloud Platform.