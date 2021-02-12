Спецпроекты

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и объявили о партнерстве для расширения доступа к финансовым услугам в России.

СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции.

Mail.ru Group внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay (которые останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group). Mail.ru Group будет самым крупным акционером в платежном СП: доля компании составит 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

USM внесет в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат».

Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и «Мегафон», внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП.

Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

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