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МГКЛ Мосгорломбард


ГК Мосгорломбардуправляет сетью ломбардов в Москве и МО. С 2020 года количество объектов увеличилось больше, чем в шесть раз. Основным видом деятельности ГК является выдача займов под залог ювелирных украшений, ликвидных гаджетов и меховых изделий, а также комиссионная деятельность. Общий портфель займов по итогам 2022 года составил 682 млн. рублей. При этом доля ювелирных украшений выросла с 85% до 93%.


25.02.2025 Группа «МГКЛ» запустила собственную онлайн ресейл-платформу 1
08.10.2024 МГКЛ разрабатывает собственную ресейл-платформу 1
18.03.2024 «Мосгорломбард» предложит клиентам Авито мгновенный выкуп смартфонов «с историей» 3
19.01.2024 «Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете» 3
21.03.2022 «Мосгорломбард» запустил роботизированный пункт приема драгоценностей 5
27.07.2020 Мосгорломбард внедрил систему «1С:Ломбард» 2
09.04.2020 GoldMint развернет сеть автоматических ломбардов Custody Bot 1

Публикаций - 7, упоминаний - 16

МГКЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7431 1
GoldMint 1 1
8272 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 860 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
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Видеокамера - Camcorder 2267 1
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 600 1
Яндекс.Маркет 951 1
GoldMint Custody Bot 1 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
1С:Ломбард ПРОФ - 1С:Ломбард КОРП 2 1
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