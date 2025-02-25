ГК Мосгорломбардуправляет сетью ломбардов в Москве и МО. С 2020 года количество объектов увеличилось больше, чем в шесть раз. Основным видом деятельности ГК является выдача займов под залог ювелирных украшений, ликвидных гаджетов и меховых изделий, а также комиссионная деятельность. Общий портфель займов по итогам 2022 года составил 682 млн. рублей. При этом доля ювелирных украшений выросла с 85% до 93%.