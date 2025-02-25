МГКЛ Мосгорломбард
ГК Мосгорломбардуправляет сетью ломбардов в Москве и МО. С 2020 года количество объектов увеличилось больше, чем в шесть раз. Основным видом деятельности ГК является выдача займов под залог ювелирных украшений, ликвидных гаджетов и меховых изделий, а также комиссионная деятельность. Общий портфель займов по итогам 2022 года составил 682 млн. рублей. При этом доля ювелирных украшений выросла с 85% до 93%.
МГКЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 860 1
|Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
|Яндекс.Маркет 951 1
|GoldMint Custody Bot 1 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
|1С:Ломбард ПРОФ - 1С:Ломбард КОРП 2 1
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