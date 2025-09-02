Разделы

Группа «МГКЛ» купила инвестиционную платформу

Группа «МГКЛ» (материнская компания – ПАО «МГКЛ») – российский публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления, объявляет о покупке инвестиционной платформы для финансирования селлеров онлайн ресейл платформы «Ресейл Маркет». Об этом CNews сообщили представители группы «МГКЛ».

Инвестплатформа получила название «Ресейл Инвест» и вошла в периметр группы «МГКЛ» как дочерняя структура АО «Ресейл»-АйТи», занимающегося развитием «Ресейл Маркет».

На первом этапе «Ресейл-АйТи» будет выдавать займы селлерам под залог их товаров на инвестплатформе «Ресейл Инвест». В дальнейшем, «Ресейл Инвест» станет универсальной инвестиционной площадкой по выдаче займов, а также по организации закрытых размещений акций малого и среднего бизнеса.

Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»: «Опыт выдачи займов под залог ценных вещей, хорошо отработанный в ломбардном бизнесе, мы распространяем и на ресейл. В направлении ресейла наша задача до конца года – запустить в полном объеме продажи на нашей ресейл платформе и активно наращивать ее аудиторию. С расширением базы селлеров возрастет потребность в их финансовой поддержке – далеко не все компании из сегмента малого бизнеса могут свободно пользоваться банковским кредитованием для пополнения оборотных средств и развития. Мы предоставим им такую возможность, развивая собственные направления бизнеса и внося свой вклад в поддержку малого предпринимательства страны».

