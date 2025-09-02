Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лазутин Алексей
УПОМИНАНИЯ
Лазутин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МГКЛ - Ресейл-АйТи 4 2
|Yandex - Яндекс 8065 1
|МГКЛ - Мосгорломбард 10 4
|ЛОТ-Золото НДС 2 2
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1140 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152634 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7906 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.