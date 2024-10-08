Разделы

Интернет E-commerce
|

МГКЛ разрабатывает собственную ресейл-платформу

Группа МГКЛ (бренды «Ресейл Маркет», «Лот Золото», «Мосгорломбард») объявила о разработке собственной ресейл-платформы.

Онлайн-платформа будет специализироваться на купле-продаже товаров вторичного потребления, ее главным отличием от других площадок станет возможность для пользователя мгновенно продать свой товар платформе и получить деньги. Также здесь будет действовать формат привычных сделок купли-продажи товаров между физлицами. Кроме того, платформа будет давать возможность небольшим селлерам быстро реализовать свою продукцию мелким и средним оптом, продав свой товар платформе и мгновенно получив деньги.

На первом этапе ассортимент товаров, реализуемых между физическими лицами, не будет ограничен, а возможность мгновенной продажи платформе будет по нескольким товарным категориям – ювелирным украшениям, меховым изделиям, ликвидным гаджетам и технике. В дальнейшем этот перечень будет расширяться.

Запуск собственной онлайн-платформы в сегменте ресейла станет для группы следующим этапом реализации стратегии расширения присутствия на этом рынке. МГКЛ развивает направление ресейла в рамках проекта «Ресейл Маркет» как офлайн, так и онлайн. Офлайн-инфраструктура представлена 109 отделениями, при большинстве из которых работает витрина «Ресейл Маркет». Также группа продает товары на ресейл-платформах и площадках крупнейших российских маркетплейсов и планирует в дальнейшем развивать партнерские направления.

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore
Цифровизация

Руководителем собственной онлайн ресейл-платформы МГКЛ станет Маргарита Черемухина, обладающая многолетним опытом работы по развитию проектов в области электронной коммерции и розничной торговли в крупных российских и международных компаниях.

Алексей Лазутин, генеральный директор МГКЛ, сказал: «Мы уже несколько лет развиваем направление ресейла – протестировали множество гипотез, как в онлайне, наращивая присутствие в различных форматах в партнерстве с крупнейшими онлайн-участниками рынка, так и в офлайне. Многие проекты оказались успешными и динамика их развития превысила наши самые оптимистичные ожидания. Ресейл в России стремительно набирает обороты и места на этом рынке еще очень много. Поэтому мы создали в контуре МГКЛ IT-подразделение, которое будет заниматься развитием этого направления, запуском платформы и насыщением ее удобным для пользователей функционалом. Нашим главным преимуществом и отличием от других платформ станет удобство для пользователя – он сможет при желании сразу реализовать свою вещь платформе или безопасно и с гарантией приобрести товар «с историей» надлежащего качества и соответствующий его описанию. Кроме того, мы планируем активно работать с небольшими предпринимателями по быстрому выкупу их продукции, что станет одним из драйверов развития проекта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Онлайн-магазины просят разрешить им продавать алкоголь

Крупный застройщик внедрил виртуального помощника для экономии ресурсов

Арестован сооснователь и совладелец Wildberries

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: