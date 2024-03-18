«Мосгорломбард» предложит клиентам Авито мгновенный выкуп смартфонов «с историей»

ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») подписало соглашение с «Авито», онлайн-платформой для коммерции, в соответствии с которым группа становится одним из партнеров «Авито» по мгновенному выкупу у клиентов онлайн-платформы смартфонов «с историей». Об этом CNews сообщили представители «Мосгорломбард».

Сервис выкупа смартфонов у частных продавцов был запущен «Авито» в октябре 2022 г. С его помощью пользователи могут быстро и безопасно продать свой смартфон партнеру «Авито», получив деньги за свой гаджет буквально день в день. Можно завести телефон в партнерский пункт самостоятельно или вызвать сотрудника на дом или в другое удобное место встречи. Телефон сразу же проверят офлайн и переведут оплату за него.

На пилотном этапе проекта «Мосгорломбард» ожидает выкупать у клиентов «Авито» от тысячи смартфонов ежемесячно. Соглашение сделает процесс продажи еще более удобным для пользователей платформы, так как теперь они смогут мгновенно продать смартфон в любом из 109 отделений «Мосгорломбарда», в том числе в розничных отделениях входящей в группу сети «Ресейл Маркет», специализирующейся на продаже высоколиквидных товаров «с историей».

На момент запуска данная услуга будет доступна клиентам «Авито» в Москве и Московской области. В дальнейшем механизм может быть предложен жителям других регионов России.

К выкупу принимаются смартфоны любых моделей в рабочем состоянии, в том числе с дефектами. Такое сотрудничество стало возможным благодаря обширным компетенциям и опыту «Мосгорломбарда» по оценке и верификации товаров, накопленным за годы работы Группы в сфере выдачи займов под залог движимого имущества.

«Мы работаем с "Авито" уже много лет, продавая на этой популярной интернет-платформе высоколиквидные товары "с историей": электронику, ювелирные и меховые изделия. Мы рады расширить наше сотрудничество и предложить клиентам платформы услугу по мгновенному выкупу смартфонов, благодаря чему у них появится выбор – продавать устройство и вести общение с покупателями самостоятельно, или получить за него деньги сразу в любом нашем отделении. Сотрудничество с "Авито" – это очередной успешный шаг в реализации стратегии развития ресейл направления. Он позволит нам увеличить оборот по отдельной товарной категории – смартфонам, существенно нарастить клиентскую базу для кросс-продаж других продуктов группы и увеличить в дальнейшем количество товарных категорий по мгновенному выкупу. Это создаст задел для кратного увеличения финансовых показателей уже в ближайшей перспективе», – сказал генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин.

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Группа компаний «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. Группа «Мосгорломбард» в лице материнской компании ПАО «МГКЛ» включает следующие юридические лица: ломбардное направление – ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров – ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов – ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС». ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой компании. Ломбардное направление группы работает под брендом «Мосгорломбард», скупка и переработка драгметаллов – под брендом «Лот-Золото НДС», ресейл-направление – под брендом «Ресейл-Маркет». Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является родоначальницей ломбардного дела в России, первый ломбард запущен в 1924 г. в Москве. Сегодня сеть насчитывает 109 отделений.