«Мосгорломбард» будет продавать ювелирные изделия на «Яндекс Маркете»

Впервые пользователям «Яндекс Маркета» станут доступны для покупки уцененные ювелирные изделия. ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард», далее — группа «Мосгорломбард»), открыл витрину «Мосгорломбарда» с ювелирными изделиями на «Яндекс Маркете». Это позволит пользователям маркетплейса приобретать золотые и серебряные изделия по цене до пяти раз ниже, чем в обычных ювелирных магазинах. Об этом CNews сообщили представители «Мосгорломбарда».

Сотрудничество с «Яндекс Маркетом» соответствует стратегии группы по развитию ресейл направления, в том числе за счет активизации онлайн-продаж.

Помимо ювелирных украшений, «Мосгорломбард» продает на «Яндекс Маркете» другие высоколиквидные товары — меховые изделия, компьютерную технику и мобильные телефоны. Ожидается, что до конца 2024 г. каталог товарных позиций «Мосгорломбарда» на маркетплейсе превысит 10 тыс. единиц.

Ювелирные и меховые изделия, электроника, реализуемые «Мосгорломбардом» на онлайн-платформе «Яндекс Маркета», доступны жителям Москвы и Московской области. Доставка товаров покупателям осуществляется курьерами маркетплейса.

«Мосгорломбард» гарантирует подлинность и качество товаров, реализуемых на «Яндекс Маркете» — специалисты группы проводят обязательную процедуру верификации материалов в отношении ювелирных и меховых изделий, а также аутентификацию электронных устройств.

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«"Мосгорломбард" последовательно развивает направление ресейла, в том числе за счет наращивания онлайн-продаж. С 2018 г. мы успешно продаем товары "с историей" на ресейл-платформах; сейчас, после того как мы усовершенствовали логистику и запустили сервис доставки, они стали доступны жителям всех регионов России. Теперь мы пошли еще дальше - начинаем сотрудничать с "Яндекс Маркетом", одним из крупнейших российских маркетплейсов. Мы продолжим диверсифицировать каналы сбыта, в том числе за счет сотрудничества с торговыми интернет-платформами с высоким покупательским трафиком. Это позволит нам уже в ближайшей перспективе существенно нарастить нашу выручку в сегменте ресейла», — сказал генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин.

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Группа компаний «Мосгорломбард» ведет несколько направлений деятельности: оформление займов под залог ювелирных, меховых изделий и бытовой техники, оказывает услуги ресейла в рамках широкой розничной сети в Москве и Московском регионе и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций (золото, техника, мех) и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров), проводит оптовую скупку и переработку лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий. Группа «Мосгорломбард» в лице материнской компании ПАО «МГКЛ» включает следующие юридические лица: ломбардное направление — ООО «Авто-Ломбард Эквивалент», ООО «Ломбард Платинум»; ресейл высоколиквидных товаров — ООО «Ресейл», ООО «Главмосторг»; вторичный рынок драгметаллов — ООО «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС». ПАО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставном капитале каждой компании. Ломбардное направление Группы работает под брендом «Мосгорломбард», скупка и переработка драгметаллов — под брендом «ЛОТ-ЗОЛОТО НДС», ресейл-направление — под брендом «Ресейл-Маркет». Сеть ломбардов «Мосгорломбард» является родоначальницей ломбардного дела в России, первый ломбард запущен в 1924 г. в Москве. Сегодня сеть является крупнейшей в Москве и Московской области ломбардной розничной сетью, насчитывая 109 отделений.