«Мосгорломбард» запустил роботизированный пункт приема драгоценностей

Робот-ломбард, позволяющий оценивать ювелирные изделия из золота и серебра, запущен «Мосгорломбардом» в Москве. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Аппарат, который умеет оценивать драгоценные металлы за 4 минуты, полностью отечественная разработка. Доля автоматизированных ломбардов в перспективе может достигнуть 20% рынка.

Первая в мире автоматизированная точка приема драгоценностей в залог открыта Мосгорломбардом 15 марта в ТЦ «Измайловский» (Восточный административный округ).

Роботизированный ломбард работает на базе робота Golden Exchange Robot, который, как утверждают в «Мосгорломбарде», не имеет аналогов в мире. Сконструирован аппарат партнером «Мосгорломбарда» компанией «Голдминт».

Уникальность робота в его функциональности. Аппарат способен с высокой точностью оценивать ювелирные изделия из драгоценных металлов – золота и серебра.

Максимальная точность измерений обеспечивается использованием современной сверхточной методики анализа драгметаллов. В машину встроен рентгеновский спектрометр в сочетании с методом гидростатики.

Оценка изделия происходит за 4 минуты. Если клиент согласен, он проходит идентификацию с участием сотрудника «Мосгорломбарда» и получает заем под залог переводом на банковскую карту.

Процедура происходит в рамках действующего законодательства и согласована с ЦБ России.

Роботизированный ломбард обеспечен хранилищем на 180 ячеек, в которых ювелирные изделия хранятся до выкупа владельцем. При этом он надежно защищен от взлома.

По мнению генерального директора ГК «Мосгорломбард» Алексея Лазутина, доля роботизированных ломбардов в перспективе может достигнуть 20% рынка.

«Автоматизированный формат удобен и для клиентов, и для бизнеса, и для регуляторов, так как все платежи проходят в безналичной форме. Кроме того, полностью исключается влияние человеческого фактора», – отметил Алексей Лазутин.