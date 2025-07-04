Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Ресейл Маркет» открыл первый раунд привлечения инвестиций для масштабирования бизнеса

АО «Ресейл-АйТи» (дочерняя компания ПАО «МГКЛ»), развивающее онлайн ресейл-платформу «Ресейл Маркет», объявляет о старте первого раунда привлечения инвестиций для масштабирования проекта. Планируется привлечь 300 млн руб., из которых 50 млн руб. будут размещены в первом раунде на краудинвестинговой платформе Bizmall в формате закрытой подписки. Об этом CNews сообщили представители ПАО «МГКЛ».

«Ресейл Маркет» — онлайн ресейл-платформа, работающая в формате сайта и мобильного приложения, где физические и юридические лица могут покупать и продавать товары вторичного потребления. В настоящее время на платформе представлены несколько товарных категорий: электроника, бытовая техника, ювелирные изделия, меховые изделия, часы, и этот список будет расширяться. Проект основан на экспертизе и операционном опыте группы «МГКЛ», включая оценку вещей, выкуп, хранение и логистику.

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения
Цифровизация

Основная часть привлеченных средств будет вложена в разработку программного обеспечения и ИИ технологий для оценки и подбора товаров, автоматической генерации товарных карточек, а также аналитики, адаптированной под задачи продавцов. Кроме того, финансирование будет использовано для расширения товарного ассортимента и поддержки продавцов с целью увеличения числа участников платформы.

Маргарита Черемухина, генеральный директор АО «Ресейл-АйТи»: «Рынок ресейла в России сейчас динамично органически растет, и это создает хорошие возможности для масштабирования нашего бизнеса на этом рынке. Мы привлекаем сейчас инвестиции в проект «Ресейл Маркет» для развития технологий, расширения клиентской базы и ассортимента товаров. Используя благоприятный момент подъема рынка, мы нацелены на ускоренное развитие, а после выхода на операционную прибыль в период 2027-2029 гг. планируем проведение IPO для дальнейшего масштабирования и укрепления позиций в ресейле».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Один из крупнейших мировых производителей чипов отменил запуск в США завода стоимостью $44 млрд. Не хватает клиентов

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще