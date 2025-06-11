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«Ресейл Маркет» даст возможность ломбардам по всей России реализовывать невостребованные залоги онлайн

АО «Ресейл-АйТи» (дочерняя компания ПАО «МГКЛ») запустит универсальный модуль для подключения ломбардов к платформе «Ресейл Маркет», который интегрирует систему учета товаров ломбарда с платформой. Кроме того, платформа возьмет на себя решение всех юридических вопросов, связанных с продажей невостребованных залогов. Таким образом, зарегистрировавшись на платформе, ломбарды смогут продавать невыкупленные залоги онлайн, расширяя географию продаж на всю страну. Об этом CNews сообщили представители МГКЛ.

В отличие от других онлайн-площадок, «Ресейл Маркет» будет учитывать все нюансы законодательства, регулирующего продажу заложенных вещей. Платформа обеспечит юридически корректное оформление онлайн-продаж, что особенно важно для ломбардов, работающих в рамках 115-ФЗ. Если продажа залогового имущества требует соблюдения определенных ограничений (например, из-за стоимости), такие лоты отображаются с соответствующей пометкой: получить их можно только офлайн, в соответствии с законом.

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Платформа откроет для российских ломбардов возможность выйти на онлайн-рынок без капитальных затрат и сложных ИТ-решений, опираясь на многолетний опыт группы МГКЛ в оценке, продаже и логистике товаров с историей. Для удобства продавцов реализован ИИ-модуль автоматической генерации описаний, а в планах на 2025 г. — запуск ИИ-оценщика по фото, автоматизированного подбора товаров, функции мгновенного выкупа и расширение функционала платформы.

Маргарита Черемухина, генеральный директор АО «Ресейл-АйТи»: «Мы создаем инфраструктуру, которая позволит ломбардам легко выйти на растущий вторичный рынок, не сталкиваясь с юридическими и техническими барьерами, свойственными специфике отрасли. Наш опыт и современные технологии делают этот процесс простым, прозрачным и безопасным для всех участников. Мы видим значительный потенциал для масштабирования нашего бизнеса на фоне стремительного роста рынка ресейла. И новый функционал нашей платформы, который позволит всем российским ломбардам подключиться и продавать свои товары онлайн, прибавит этому рынку объема. Учитывая эту динамику, мы планируем активно привлекать инвестиции, чтобы ускорить наше развитие и укрепить позиции на рынке».

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