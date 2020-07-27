Мосгорломбард внедрил систему «1С:Ломбард»

Мосгорломбард перешел на Единый план счетов (ЕПС), обеспечил учет по IFRS 16 и заложил фундамент для подготовки отчетности в формате XBRL с помощью информационной системы на базе программного продукта «1С:Ломбард КОРП».

Исторически информационная система Мосгорломбарда базируется на платформе «1С:Предприятие» и решение «1С:Ломбард» вписалось в ИТ-ландшафт компании. Программный продукт «1С:Ломбард КОРП» – обладает функциональными возможностями, которые обеспечивают комплексную автоматизацию текущей деятельности ломбарда, а также гарантируют актуальность данного решения и в будущем. Так, например, возможность формирования отчетности в формате XBRL, станет обязательной для ломбардов в 2022 г., но в «1С:Ломбард» она реализована уже сейчас.

Внедрение «1С:Ломбард» осуществлялось с июня 2019 г. и к январю 2020 г. было практически завершено. В результате реализации данного проекта, были автоматизированы основные бизнес-процессы, в том числе операции по выдаче займов, оценка и учет залогового имущества, расчет процентов по займам, работа с бланками строгой отчетности, оформление и учет залоговых билетов, начисление процентов, перезалог, досрочный выкуп, реализация не выкупленных изделий, а также учет дополнительных услуг, включая оценку ювелирных и меховых изделий, хранение предметов залога и т.д. При внедрении решения «1С:Ломбард КОРП» была обеспечена интеграция с личным кабинетом Lombard Tech, реализована возможность удаленных оплат по займам, возможность автоматической проверки клиентов по спискам согласно 115-ФЗ.