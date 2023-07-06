Прибыль Samsung из-за американских санкций упала в 25 раз

Samsung Electronics показывает рекордное снижение прибыли третий квартал подряд. Большая часть приходится на подразделении по производству микросхем, на рынке которых между США и Китаем развернулось настоящее противостояние



Масштаб падения

Операционная прибыль крупнейшего в мире производителя микросхем памяти, смартфонов и телевизоров Samsung Electronics, как ожидается, упадет на 96% (в 25 раз) в годовом исчислении во II квартале 2023 г., который длился с апреля по июнь. Это будет самый низкий уровень за более чем 14 лет.

По предварительным оценкам экспертов, прибыль упадет до 555 млрд вон ($427 млн). Это смарт-оценка Refinitiv, глобального поставщика данных для финансовых рынков, приведенная агентством Reuters.

Предыдущие два квартала прибыль Samsung Electronics тоже падала. Согласно опубликованному компанией финансовому отчету операционная прибыль в I квартале 2023 г. сократилась на 95,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в IV квартале 2022 г. падение составило 69% год к году.

Причины падения

Главной причиной Reuters считает падение прибыли подразделения Samsung по производству микросхем, традиционно являющееся его крупнейшим источником дохода.

В январе Samsung на своем сайте называл те же причины неудачных итогов 2022 г.: «На фоне сохранения неопределенности внешних деловых условий продажи микросхем упали из-за низкого спроса со стороны клиентов-операторов серверов, дата-центров, производителей мобильных телефонов». В этом году ситуация еще ухудшилась. Действительно, в I квартале 2023 г. продажи чипов в мире упали на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Цены на микросхемы памяти DRAM, которые широко используются в смартфонах, ПК и серверах, продолжали снижаться в 2023 г., упав примерно на 13-18%, по данным агентства TrendForce. Ожидается, что существенное восстановление может произойти не раньше 2024 г.

Санкции

Резкий запрет США на поставку чипов в Китай затронул Samsung. Так считает американское издание The Epoch Times. Между США и Китаем развернулось противостояние в сфере полупроводников.

В октябре 2022 г. Министерство торговли США объявило о введении новых масштабных мер экспортного контроля, которые отрежут Китай от передового оборудования для производства микросхем и некоторых передовых полупроводниковых микросхем, изготовленных по американским технологиям, вне зависимости от того, были ли эти микросхемы произведены в Соединенных Штатах или за их пределами.

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Однако южнокорейские технологические конгломераты Samsung Electronics и SK Hynix имеют крупные заводы по производству микросхем памяти в Китае. Единственный завод Samsung по производству флеш-памяти NAND расположен в КНР, в Сиане, на его долю приходится более 40% производства флеш-памяти NAND и около 10% мировых мощностей.

В России Samsung тоже понес убытки из-за приостановки деятельности. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка дочерней компании южнокорейской Samsung — ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга»,— которой принадлежит завод по производству продукции бренда в Калуге (выпускал телевизоры, мониторы и стиральные машины), в 2022 г. составила 27,4 млрд руб. при чистом убытке в размере 6,9 млрд руб. В 2021 г ее выручка была 69,5 млрд руб. при чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб.

Что делать

Samsung работает над тем, чтобы увеличить свою долю спроса на чипы в области искусственного интеллекта (ИИ), например, в области памяти с высокой пропускной способностью (HBM) и контрактного производства чипов.

Мобильный бизнес Samsung старается наращивать долю на рынке телефонов премиум-класса. Ожидается, что Samsung представит свои последние складные смартфоны в конце июля в Сеуле, на несколько недель раньше, чем обычно, прежде чем конкурент Apple (AAPL.O) выпустит свой следующий iPhone.

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А в марте 2023 г. американское издание The Epoch Times сообщило - чтобы обратить вспять снижение прибыльности, Samsung Electronics планирует инвестировать 300 трлн вон в течение следующих 20 лет в строительство пяти новых заводов по производству микросхем в Южной Корее в рамках цели правительства по созданию к 2042 г. «крупнейшего в мире» центра по производству микросхем.

Джэу Чу (Jaewoo Choo), профессор Университета Кен Хи в Сеуле, 17 марта заявил The Epoch Times, что, по его мнению, Samsung стремится занять лидирующие позиции не только в производстве полупроводников для памяти, но и в области системных полупроводников, таких как процессоры. Между тем компания хочет принять стратегию, аналогичную тайваньскому производителю микросхем, «объединив высокотехнологичные полупроводниковые технологии и производство в стране», сказал он.