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Gfn.ru позволит запускать ПК-игры через браузер на iPhone

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Игровой сервис Gfn.ru станет доступным для пользователей смартфонов на операционной системе iOS. Любители гейминга получат возможность запускать ПК-игры через браузер Safari с 19 ноября 2020 г.

В декабре 2019 г. сервис был адаптирован для владельцев смартфонов на ОС Android и продолжает функционировать аналогично приложениям для ПК, Mac и Nvidia Shield. С 19 ноября 2020 г. сервис Geforce Now доступен на iOS Safari в бета-версии. Многие игры из библиотеки Geforce Now будут доступны для устройств на iOS, что позволит пользователям iPhone и iPad воспользоваться возможностями Geforce без покупки игрового железа.

Для наиболее комфортной игры на устройствах iOS лучше использовать геймпад, который рекомендует Geforce Now, например, Razer Kishi. Воспользоваться сервисом может каждый владелец устройств на iOS 14.2 или iPadOS 15.2, используя браузер Safari

Сервис предлагает премиум-подписку с приоритетным доступом к серверам, шестичасовой игровой сессией, технологиями Nvidia RTX и внутриигровыми подарками от издателей. Подписка на месяц стоит 999 руб., а также каждому пользователю предлагается бесплатная базовая подписка с часовой игровой сессией. Количество сессий в день не ограничено.

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