Apple сломала любимый браузер владельцев iPhone и iPad

Safari в версии для iPhone и iPad может аварийно прекратить работу, если ввести в строке поиска произвольные комбинации из трех букв латинского алфавита. Это может быть часть поискового запроса или адреса сайта. Например, если искать Walmart, то браузер закроется при вводе Wal. Сбой массовый и проявляется на устройствах с прошивкой iOS 15.7.1 и новее.

Safari болеет

Пользователи смартфонов Apple iPhone и планшетов iPad стали массово жаловаться на новый сбой в браузере Safari, который очень мешает работать в интернете и посещать сайты. Приложение аварийно завершает работ при вводе определенных комбинаций букв в адресной строке, даже если это часть поискового запроса или адреса веб-сайта.

Как пишет профильный ресурс MacRumors, чаще всего сбой проявляется на устройствах, обновившихся до iOS 16. Однако и на гаджетах под управлением iOS 15 баг в Safari тоже проявляется, хотя и в значительной степени реже.

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На момент выхода материала не было доподлинно известно, что именно вызывает эту проблему. Судя по всему, сбой проявляется далеко не на всех устройствах – пока что он фиксируется на устройствах с прошивкой iOS 15.7.1, iOS 16, iOS 16.1 и iOS 16.1.1. Установка бета-версии iOS 16.2 ситуацию не решает.

Как сломать Safari

Вывести Safari из строя можно комбинацией всего лишь из трех букв латинского алфавита. По данным MacRumors, фирменный браузер Apple ломается, если ввести в адресной строке сочетания букв «tar», «bes», «wal», «wel», «old», «sta» и «pla». Возможно, таких комбинаций гораздо больше.

Это означает, что работа Safari будет аварийно прекращена, если попытаться ввести в строке адреса и поиска, например, слова target, wall, weld, older, stair, play или любые другие, содержащие вышеуказанные наборы букв. Это могут быть, в том числе, Walmart или Starbucks, то есть от регистра в данном случае ничего не зависит.

Число пострадавших

Количество людей, столкнувшихся со сбоем Safari, на 16 ноября 2022 г. известно не было. По всей вероятности, баг проявляется и на современных iPhone 14 Pro и Pro Max, и iPad десятого поколения, и на более старых гаджетах Apple со свежей версией iPhone.

В таком случае, количество пострадавших может исчисляться миллионами, даже несмотря на откровенно провальные продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Safari – это штатный браузер в iOS и iPad OS, и далеко не все пользователи готовы тратить время на установку другого браузера с последующим его изучением и адаптацией к нему.

Пример сбоя

Согласно статистике StatCounter за октябрь 2022 г., мобильный браузер Safari находился на втором месте по популярности в мире с долей рынка 25,43% против 64,47% у мобильного Chrome. Это в первую очередь связано с более широким распространением устройств на базе ОС Android, где именно Chrome является штатным браузером.

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В России у Safari 24,16% рынка мобильных браузеров, и это тоже второе место после Chrome с его 58,84%, несмотря на то, что Apple свернула свою деятельность России почти девять месяцев назад, в первых числах марта 2022 г.

Ремонт «по удаленке»

К моменту публикации материала Apple никак не комментировала происходящее с Safari на ее мобильных устройствах. Но, похоже, компания все же осведомлена о проблеме, поскольку за последние часы количество новых сообщений об экстренном завершении работы Safari заметно снизилось.

Эксперты портала MacRumors высказали предположение, что баг связан не с прошивкой устройства, а со сбоем на серверах Apple. Снижение количества жалоб может свидетельствовать о том, что Apple все починила без выпуска очередного экстренного обновления iOS и iPadOS. С другой стороны, не исключено, что Apple распространила апдейт непосредственно для Safari.

Не в первый раз

Пользователи мобильных устройств Apple сталкиваются с экстренным завершением работы Safari при вводе поискового запроса как минимум во второй раз. Первый случился в начале 2016 г.

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На тот момент Apple не успела оперативно отреагировать на ситуацию. Пользователям пришлось искать пути решения самим, и с этой задачей они справились. Как оказалось, проблема скрывалась в подсказках – достаточно было отключить их в настройках браузера, после чего тот начинал работать корректно. Не исключено, что данный способ сработает и теперь.

Весной 2015 г. после релиза iOS 8.2 многие пользователи столкнулись с тем, что после обновления Safari перестал реагировать на нажатия. В интернете почти сразу появились инструкции, как можно вернуть его работоспособность. В основном рекомендации касались сброса истории веб-поиска и настроек самого устройства.