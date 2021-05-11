Apple пошла в суд против властей России из-за рекордного миллиардного штрафа

Apple дает отпор

Компания Apple подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, в котором оспаривает оборотный штраф на 906,3 млн руб., которое ведомство наложило на компанию в апреле 2021 г. Согласно данным сайта картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru, исковое заявление было принято к производству 7 мая 2021 г.

Предварительное судебное заседание, в рамках которого пройдет собеседование со сторонами, назначено на 21 июня 2021 г. На нем сторона Apple должна предоставить доказательства в обоснование своих требований, а представители ФАС представить мотивированный письменный отзыв на поданное заявление «с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу», а также материалы административного дела, говорится в тексте определения о принятии искового заявления.

В августе 2020 г. CNews рассказал о том, что ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple, возбужденного в 2019 г. по заявлению «Лаборатории Касперского». 27 апреля 2021 г. ФАС, как рассказывал CNews, наложила на Apple оборотный штраф на сумму более 906 млн рублей (порядка $12,2 млн по курсу ЦБ на момент написания материала – прим. CNews). В частности, ФАС пришла к выводу, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений для операционной системы iOS, поскольку на этой платформе устанавливать приложения легально можно только из магазина App Store, созданного Apple.

Суть претензий «Лаборатории Касперского» к Apple

Дело в отношении Apple, возбужденное ФАС в 2019 г., базировалось на жалобе «Лаборатории Касперского» (ЛК), которая обвинила американскую компанию в создании препятствий для распространения своего приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids на мобильной платформе Apple iOS. В частности, Apple обязала ЛК урезать функциональность приложения за счет удаления блокировки браузера Apple Safari и контроля над остальными установленными на смартфон программами.

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В августе 2020 г. ФАС признала, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений для iOS, где легальным путем можно установить только приложения из магазина App Store самой Apple.

Затем ФАС признала, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Злоупотребления выразились в совершении ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля».

По мнению ФАС, начиная с октября 2018 г. Apple следовала политике по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функциональности приложения сторонних разработчиков была утрачена. При этом проведение такой политики по времени совпало с выходом разработанного Apple собственного предустановленного приложения Screen time, которое обладает функциональностью, сходной с функциональностью приложений родительского контроля.

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Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Тогда ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в магазин приложений App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем правилам.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков, и обеспечить разработчикам приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важной функциональности.

Позиция Apple

Как сообщал CNews в конце апреля 2021 г., в ответ на решение ФАС о наложении рекордного штрафа представители Apple заявили, что уважительно относятся к российскому регулятору, но не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в установленном порядке.

«Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысячам разработчиков из России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store, - сообщили CNews в пресс-службе корпорации. - Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них».