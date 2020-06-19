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Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone?

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ПО Софт Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Смартфоны iPhone и прошивка iOS могут исчезнуть из списка продуктов Apple 22 июня 2020 г. В этот день она проведет конференцию WWDC, в рамках которой может сообщить о переименовании iPhone просто в Phone по аналогии с часами Watch, а iOS – в iPhone OS. Такое название система носила до 2010 г. – ее переименовали в iOS с выходом четвертого поколения прошивки.

Грандиозный ренейминг

Компания Apple может отказаться от дальнейшего развития платформы iOS под таким названием. Как сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем Twitter, ее обновление до версии 14, ожидаемое в 2020 г., принесет и новое имя – iPhone OS.

Эту информацию получил и редактор авторитетного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach). Он ответил на пост Проссера, написав, что ему пришло письмо, в котором тоже говорилось о переименовании мобильной платформы Apple.

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Ответ Макса Ванхбаха на пост Джона Проссера

Вайнбах, в начале июня 2020 г. обративший внимание на возросшее количество рекламы в прошивках смартфонов Samsung, сообщил также, что Apple может переименовать свои смартфоны iPhone. Начиная с линейки 2020 модельного года они могут называться просто Apple Phone по аналогии со смарт-часами Watch. Предварительное название этих смартфонов звучит как «iPhone 12». Редактор XDA Developers добавил, что не верит в возможность переименования таких знаковых для Apple продуктов.

Назад в прошлое

Переименование iOS в iPhone OS, буквально возвращает компанию Apple на 13 лет назад. Самая первая прошивка самого первого iPhone вышла в июне 2007 г. и носила название iPhone OS, а имя iOS платформа приобрела, как сообщал CNews, лишь в июне 2010 г. с выходом iOS 4.

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iPhone первого поколения и iPhone OS 1.0

Более того, правами на торговую марку IOS (все буквы заглавные) принадлежат компании Cisco – под ней она выпускает прошивки для своих роутеров. Во избежание потенциальных судебных исков Apple приобрела у нее лицензию на использование этого названия. Не исключено, что переименование iOS в iPhone OS может иметь отношение и к этой части истории компании.

Борьба Apple за бренды iPhone и iPad

Бренд iPhone тоже изначально не принадлежал Apple. В США торговая марка IPhone была зарегистрирована в 1996 г. компанией Infogear. Под этим брендом она выпускала настольный телефонный аппарат, пока в 2000 г. не была поглощена Cisco Systems, которой заодно достались и эксклюзивные права на товарный знак. Cisco продолжила выпускать VoIP-телефоны под брендом IPhone вплоть до середины «нулевых».

Сразу после выхода первого мобильного телефона Apple под названием iPhone в начале января 2007 г. Cisco подала на компанию из Купертино в суд за неправомерное использование торговой марке. К 21 февраля 2007 г. стороны достигли соглашения о совместном использовании данной торговой марки, подробности которого не разглашались.

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Apple пришлось побороться за право владеть брендом iPhone

За право продавать свой фирменный планшетный компьютер iPad Apple также пришлось побороться. Так, в 2009 г. «яблочные», через Патентное бюро США попытались отобрать марку у японской Fujitsu, которая в 2003 г. под таким названием выпустила устройство на Windows CE, но это предприятие обернулось неудачей. Тогда в 2010 г. Apple выкупила у японцев права на этот товарный знак, причем условия сделки стороны не раскрывали. В Китае права на iPad принадлежали местной Proview Technology, которая за $60 млн уступила его Apple.

ОС одна, названий много

Компания Apple не комментирует возможную утечку о скором переименовании своих продуктов. По версии Джона Проссера, об этих изменениях Apple расскажет на своей ежегодной конференции WWDC, которая состоится 22 июня 2020 г. и из-за пандемии коронавируса впервые в истории пройдет в режиме онлайн.

Между тем, переименование своих операционных систем для Apple не является чем-то новым. В 2019 г. она разделила общую мобильную платформу iOS на одноименную для смартфонов iPhone и iPad OS для планшетных компьютеров iPad.

Операционная система для ноутбуков и настольных ПК Apple тоже несколько раз меняла название. Появившись в марте 2001 г. как Mac OS X, в 2012 г. она превратилась в OS X, чтобы в 2016 г. сменить наименование в третий раз и стать macOS.

Каждому гаджету – по собственной прошивке

Не исключено, что переименование iOS может быть связано с общей системой нейминга операционных систем Apple. В названиях каждой из них есть указание устройства, для которой оно предназначено: MacBook, iMac и Mac Pro работают на macOS, у часов Watch есть своя watchOS, для iPad сделали iPad OS, а ТВ-приставка Apple TV работает на tvOS.

У каждой из этих систем есть свои особенности, ориентированные на устройство, на котором они установлены. Для этого Apple и выделила iPad OS в 2019 г. в отдельную прошивку – в ней реализовано то, чего нет в iPhone. В первую очередь это касается многооконности, за счет которой в iPad OS позволяет открывать на одном экране окна двух приложений и настраивать их расположение друг относительно друга.

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iPad OS во многом напоминает macOS

Помимо этого, в iPad OS из macOS перекочевала док-панель, аналог панели быстрого запуска в настольных ОС Windows, плюс Apple интегрировала в систему полноценную поддержку курсора мыши. В iPhone версии iOS под него ввиду меньших размеров дисплея пользоваться подобными функциями было бы не так удобно, и потому их в ней нет.



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