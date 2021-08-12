В WhatsApp появилась долгожданная сверхполезная функция. Ее реализация ужасна

В WhatsApp впервые за 12 лет его существования добавили функцию переноса чатов с Android на iOS и обратно. Правда работает новая опция исключительно со смартфонами Samsung, притом только с самыми дорогими и даже еще не поступившими в продажу. К тому же перенос данных возможен только по кабелю – синхронизировать мобильники «по воздуху» не получится. Разработчики обещают снять эти ограничения, но когда именно они сделают это – неизвестно.

С Android на iOS и обратно

Мессенджер WhatsApp обзавелся возможностью переноса всей истории переписки между устройствами на разных операционных системах, пишет The Verge. Впервые о скором появлении этой опции стал известно весной 2021 г., хотя сам мессенджер существует с 2009 г., плюс в конкурирующих сервисах она представлена достаточно давно.

Нововведение позволяет без потерь переносить всю переписку с Android-устройства на гаджет Apple и обратно. Это касается не только непосредственно самих сообщений в чате, но и всего медиаконтента – фотографий, видеороликов, музыки и голосовых сообщений, а также документов.

Пользоваться новшеством WhatsApp, фактически, нельзя

Однако оценить новую функцию WhatsApp сможет лишь минимальный процент его аудитории из-за чудовищных ограничений в ее работе. По словам разработчиков, все они носят временный характер, но точных сроков их снятия на момент публикации материала не было.

Только для Samsung

Первое и самое важное ограничение в работе долгожданной функции WhatsApp – это возможность переноса данных исключительно с iPhone на смартфоны компании Samsung. Более того, поддерживаются всего лишь два устройства, которых даже еще нет в продаже – Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3.

Оба складных мобильника Samsung анонсировала 11 августа 2021 г. Это имиджевые модели с соответствующим ценником – Z Flip 3 в российской рознице стоит минимум 90 тыс. руб., а цена Z Fold 3 в базовой комплектации составляет 160 тыс. руб. На момент публикации материала оба аппарата были доступны в России лишь для предварительного заказа. Сроки начала продаж на сайте Samsung приведены не были.

Samsung Galazy Z Fold 3 (слева) и Z Flip 3

Со слов разработчиков, поддержка других смартфонов Samsung будет добавлена «в ближайшие недели», без более точных дат. Опять же, это коснется исключительно моделей на базе Android 10, вышедшей в августе 2019 г., и более новых версий этой ОС.

Владельцы мобильников Samsung со старыми прошивками опробовать нововведение не смогут. Также нет сроков его появления на смартфонах других производителей.

Facebook не знает о беспроводной передаче данных

Второе ограничение в работе переноса истории WhatsApp между устройствами на iOS и Android касается интерфейса передачи данных. За разработку WhatsApp, популярнейшего мессенджера в мире (2 млрд пользователей на II квартал 2021 г., статистика Statista.com) отвечает компания Facebook с капитализацией более $1 трлн, создатель одноименной крупнейшей соцсети.

Facebook, купившая WhatsApp в феврале 2014 г., не смогла придумать, как передать переписку и медиаконтент WhatsApp с iOS на Android по воздуху. Во всех современных телефонах при «переезде» с одной модели на другую задействуется Wi-Fi, в крайнем случае Bluetooth, притом даже существуют официальные приложения для переноса всех данных с Android на iPhone и в обратном направлении. Но Facebook все равно отдала предпочтение классическому проводному соединению.

Перенос данных WhatsApp между разными платформами прост лишь на картинке

Другими словами, чтобы перенести все данные из WhatsApp с iPhone на тот же Z Fold 3 потребуется соединить мобильники кабелем с коннекторами Lightning на одном конце и USB-C на другом. Таким образом, кабели с USB-A уже не подойдут – потребуется адаптер на USB-C. Перенос данных со старых iPhone с древним 30-пиновым коннектором тоже не представляется возможным.

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В то же время WhatsApp поддерживает создание резервных копий чатов и хранение их в облаке. Но на Android бэкапы будут загружаться в Google Drive, а на iOS-устройствах, соответственно, в iCloud. За счет этого, как пишет The Verge, использование облака для передачи копии диалогов между устройствами на разных платформах становится невозможным.

Почему все так сложно

Разработчики WhatsApp рассказали, почему на создание функции переноса чатов между Android и iOS им потребовалось 12 лет. В 2009 г., на момент релиза самой первой версии мессенджера, и iOS, и Android уже существовали.

Со слов программистов, все дело в сквозном шифровании. Как пишет Engadget, поскольку сообщения зашифрованы и хранятся непосредственно на устройстве, реализация возможности их переноса потребовала «дополнительной работы» со стороны WhatsApp, разработчиков ОС и производителей телефонов. Другими словами, потребовались некоторые совместные усилия, чтобы сделать возможной работу новой функции.

Однако сквозное шифрование заработало в WhatsApp всего лишь пять лет назад, в апреле 2016 г. На его разработку потребовалось полтора года (анонс нововведения состоялся в ноябре 2014 г.). Почему они не реализовали эту функцию до внедрения шифрования или за пять лет его существования, остается загадкой.

Но на этом странности с переносом данных между устройствами на разных платформах не заканчиваются. Существуют сторонние приложения, делающие такой перенос возможным. Они не всегда работают корректно, а некоторые из них и вовсе платные, но разработчики WhatsApp регулярно боролись с ними.

По данным Mashable, пользователи, решившие воспользоваться таким софтом, могли попасть под жесточайшие американские санкции (WhatsApp, как и Facebook родом из США). Они могли получить временный или перманентный бан своего аккаунта в мессенджере.