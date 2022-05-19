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Сверхпопулярные наушники Apple покалечили ребенка и лишили его слуха навсегда

Наушники AirPods Pro повредили барабанную перепонку и ушную улитку 12-летнему ребенку. Он смотрел через них стриминговый сервис, но внезапно они воспроизвели очень громкий звук – штатную функцию оповещения Apple при чрезвычайных ситуациях. Звук был настолько громким, что вызвал необратимые повреждения слуха – ребенок оглох на одно ухо и вынужден пользоваться слуховым аппаратом до конца жизни. На подобные «нюансы» работы гарнитуры жалуются и другие пользователи.

Техника Apple вредит здоровью

Наушники Apple AirPods Pro стали причиной потери слуха 14-летним жителем США, пишет Engadget. Во время пользования гарнитурой у подростка лопнула барабанная перепонка, и теперь он будет вынужден использовать слуховой аппарат.

Родители пострадавшего обратились в суд с иском против Apple и требуют компенсацию за причинение морального и физического вреда их ребенку. Инцидент произошел в 2020 г., подростку на тот момент было 12 лет. Почему родители решили обратиться в суд лишь спустя два года, остается неизвестным, как и размер затребованной ими компенсации. На момент публикации материала официальных комментариев Apple по поводу случившегося не было.

Опасная гарнитура за 25 тыс. руб.

Со слов родителей пострадавшего подростка, в 2020 г. он смотрел Netflix на своем iPhone. Звук при этом выводился на AirPods Pro. Они утверждают, что он воспроизводился на минимальном уровне.

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Крошечное и совершенно безобидное на вид устройство может принести массу неприятностей со здоровьем

Внезапно ребенок услышал в наушниках очень резкий звук, притом прозвучавший на максимальной громкости, что и привело к разрыву барабанной перепонки. Подросток сразу почувствовал головокружение, тошноту и шум в ушах, которые, по утверждению родителей, мучают его до сих пор.

После осмотра у врачей выяснилось, что повреждения получила не только барабанная перепонка, но и ушная улитка. В итоге в 12 лет ребенок оглох на одно ухо и теперь вынужден до конца жизни пользоваться слуховым аппаратом.

Этим громким сигналом, как оказалось, была штатная функция iPhone, известная как AMBER Alert. Это своего рода система оповещения, при помощи которой власти могут предупреждать население о чрезвычайных ситуациях. Также AMBER Alert используется для определения местоположения смартфона как раз за счет громкого сигнала оповещения. Это нередко используется, например, при поиске людей в лесу или под завалами.

В чем вина Apple

По неизвестным причинам Apple настроила свой софт так, что сигнал AMBER Alert при подключенной к iPhone гарнитуре AirPods звучит именно в наушниках, а не подается на динамик телефона. Убавить громкость AMBER Alert невозможно.

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Несмотря на уход Apple, ее наушники все еще продаются в России

Не исключено, что эта «функция» была добавлена в код iOS случайно – кто-то из программистов мог допустить ошибку при написании кода. Пока нет данных, касается ли это лишь AirPods Pro, или же лишиться слуха могут пользователи любых наушников, подключенных к iPhone.

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В иске Apple обвиняется в «халатности и мошенничестве по той причине, что она не смогла должным образом спроектировать и протестировать свои устройства, а также не смогла предупредить пользователей о том, что наушники склонны к быстрому и неожиданному увеличению громкости в ушах».

Проблема действительно существует

Иск американской семьи к Apple может показаться попыткой вытянуть у мегакорпорации деньги. Но на деле Apple действительно допустила просчет в настройке работы AMBER Alert и других уведомлений, что подтверждают другие владельцы ее техники.

В августе 2020 г. на форуме Apple появилось сообщения пользователя под псевдонимом woodmtw, который тоже жаловался на проблему слишком громкого звука оповещений даже на минимальной общей громкости. Под этим постом нет плашки «Решено», но зато есть кнопка «У меня тот же вопрос» (I have this question too), счетчик на которой на момент публикации материала показывал свыше 940 кликов по ней.

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Одна из многочисленных тем на форуме Apple, посвященных проблеме громких уведомлений

Аналогичные посты на том же форуме публиковали и другие пользователи – в апреле 2019 г. такую тему создал участник tarafromprovidence (1547 кликов по кнопке «У меня тот же вопрос»), а в сентябре 2018 г. – участник rolypolyollie (578 кликов).

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На сторонних ресурсах эта проблема тоже обсуждается. К примеру, на Reddit в январе 2020 г. появился пост пользователя 404careernotfound под названием «Apple пытается взорвать мои барабанные перепонки? Почему все уведомления airpods pro такие громкие?» (Is Apple trying to blow out my eardrums? Why are all the airpods pro notifications so loud?).

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Apple не устраняет недочет прошивки даже не месяцами - годами

Следует отметить, что российские пользователи iPhone, в теории, защищены от подобных травм. Во-первых, функция в AMBER Alert России не используется, во-вторых, Apple покинула российский рынок в марте 2022 г. Впрочем, те же AirPods Pro пока еще можно купить в официальной рознице по цене в пределах 25 тыс. руб.

Эльяс Касми

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