Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов

Инцидент с участием роботов

Ocado, крупнейший в Великобритании продуктовый онлайн-ритейлер, был вынужден отменить или задержать выполнение нескольких тысяч заказов клиентов из-за пожара на одном из своих складов, пишет The Grocer.

Причиной возгорания стало столкновение трех роботов-сортировщиков, обеспечивающих перемещение контейнеров с продукцией в пределах складского помещения. В результате эвакуироваться из охваченного пламенем здания пришлось около 800 сотрудникам фулфилмент-центра, расположенного в районе Эрит на юго-востоке Лондона, отмечает издание.

На место происшествия оперативно прибыло сразу несколько пожарных расчетов. Всего, по информации The Grocer, в тушении пожара были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники.

Роботы-сортировщики Ocado за работой

По сообщению руководства Ocado, сработвашая система автоматического пожаротушения помогла сдержать огонь, а ущерб от пожара оказался незначительным: человеческих жертв нет, пламя затронуло не более 1% от площади здания. «Если не принимать во внимание небольшой остаточный запах дыма, большая часть фулфилмент-центра находится в хорошем состоянии», – отметил представитель компании.

В Ocado ожидают, что центр вновь заработает в течение недели, а обслуживание клиентов возобновится в обычном режиме «в самый кратчайший срок».

Огромный роботизированный улей

На лондонском складе Ocado Retail задействовано более 3 тыс. роботов, которых журналисты CNN охарактеризовали как «стиральные машины на колесах», видимо, отмечая визуальное сходство. Роботы перемещаются внутри помещения со скоростью примерно в 4 м/с по специальной «трехмерной сетке», причем в некоторых ситуациях расстояние между соседними машинами может не превышать 5 мм.

В ячейках «сетки» находятся ящики с продуктами. Робот может самостоятельно поднять и погрузить в себя такой ящик, а затем переместить его в другую ячейку или отвезти товар сборщику заказа и потом вернуть ящик на место.

Роботы могут сотрудничать друг с другом, совместными усилиями разбирая «завалы» в поисках расположенных под ними необходимых в данный момент товаров.

Роботы управляются единой централизованной системой, в которой используются алгоритмы искусственного интеллекта.

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Как заявляют в компании, типовой заказ, включающий 50 позиций такой «робоулей» может собрать «в течение нескольких минут».

По данным сайта Ocado, фулфилмент-центр в Эрите относится к крупным, занимает площадь в 145 тыс. м2 и в среднем обрабатывает около 150 тыс. заказов в неделю. Обычно крупные склады Ocado располагаются на территории площадью не менее 18,5 тыс. м2.

Роботы-сортировщики, которых применяет Ocado Retail, разработаны компанией Ocado Technology, входящей в Ocado Group.

Несмотря на свое название, Ocado Retail не входит в Ocado Group. Это созданное в 2019 г. совместное предприятие Ocado Group и еще одного крупного британского ритейлера Marks & Spencer. Доли в СП распределены между его учредителями поровну.

Ocado Technology лицензирует свои технологии не только дружественной Ocado Retail, но и другим ритейлерам. В частности, как отмечает Engadget, платформу автоматизации Ocado применяет Kroger – крупная американская сеть супермаркетов, которая по обороту уступает только Walmart. «Робоулей» развернут на базе нового фулфилмент-центра ритейлера в Монро (штат Огайо) на площади примерно 35 тыс. м2.

Не первый раз

Это не первый случай, когда кибернетическая рабочая сила подвела Ocado. В 2019 г. серьезный пожар по вине робота произошел на складе компании в Андовере (графство Гэмпшир).

Аккумуляторная батарея одного из дроидов неожиданно вспыхнула, огонь было распространился внутри и уничтожил около 10% складского помещения. Андоверский фулфилмент-центр до сих пор окончательно не восстановлен. По данным The Grocer, он должен вновь открыться осенью 2021 г.