Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды

SSD с рекордной пропускной способностью

Samsung Electronics разработала твердотельный накопитель (Solid State Drive, SSD) для серверов корпоративного уровня, который для обмена данных использует высокоскоростной интерфейс PCI Express 5.0.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, в устройстве под названием PM1743 задействованы фирменная флеш-память V-NAND Samsung шестого поколения и проприетарный контроллер. Новый накопитель может похвастаться рекордной скоростью последовательного считывания данных на уровне 13 тыс. МБ/сек и 2,5 млн операций ввода/вывода в секунду (IOPS). Это почти в два раза быстрее SSD компании, рассчитанных на использование с шиной PCI Express актуального, четвертого поколения.

Для сравнения: 13 тыс. МБ занимает 25-минутное видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и использовании кодека H.264. Таким образом, типичный полнометражный фильм в высочайшем качестве новый SSD Samsung сможет считать примерно за три секунды.



Скорость последовательной записи данных в случае с PM1743 достигает 6,6 тыс. МБ/сек, произвольных блоков – 250 тыс. IOPS. При этом энергоэффективность накопителя до 30% (на уровне 608 МБ/сек на 1 Вт) выше по сравнению с предшественниками.

Новейшие SSD Samsung PM1743 PCIe 5.0 в форм-факторе E3.S

Данные изменения, по мнению специалистов Samsung, положительно отразятся на стоимости владения серверами на базе нового SSD, а также поможет в борьбе человечества с глобальным изменением климата – снижение уровня энергопотребления устройства способствует уменьшению углеродного следа.

Как отмечает Engadget, несмотря на то, что PM1743 позиционируется как устройство для серверных систем, подобные технологии в конечном счете так или иначе просачиваются в потребительский сегмент. Поэтому появления накопителей со сходными характеристиками для массового рынка можно ожидать примерно через год или спустя чуть более продолжительный срок.



В ноябре 2021 г., как сообщал CNews, японская Kioxia (бывшая Toshiba Memory Corporation), объявила о выпуске первой в отрасли линейки EDSFF E3.S-накопителей, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0. Устройства линейки CD7 на базе флеш-памяти 3D TLC Bics Flash емкостью до 7,68 ТБ отличаются скоростью последовательного считывания до 6,45 тыс. МБ/сек и 1,05 млн IOPS при произвольном чтении.

Другие особенности новинки

Емкость массовых устройств будет варьироваться в диапазоне от 1,92 ТБ до 15,36 ТБ. PM1743 будет доступен сразу в нескольких форм-факторах: традиционный 2,5-дюймовый и EDSFF E3.S, набирающий популярность при развертывании ЦОДов и корпоративных серверов нового поколения. Как отмечают в Samsung, построение серверов на базе SSD E3.S толщиной 7,5 мм позволяет добиться вдвое более высокой плотности хранилища, если сравнивать с размещением 15-миллиметрововых накопителей форм-фактора 2,5 дюйма.

Кроме того, новинка Samsung станет первым SSD PCIe 5.0 с поддержкой двух портов для обеспечения стабильной и непрерывной работы сервера в случае отказа одного из них.

Статус проекта и его перспективы

В настоящее время Samsung выпускает новый SSD PM1743 PCIe 5.0 в ограниченном количестве для «обкатки» своими партнерами, одним из которых выступает корпорация Intel.

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По словам Джима Паппаса (Jim Pappas), директора Intel по технологическим инициативам, компаниям удалось решить ряд сложных проблем технического характера, связанных с PCIe 5.0, в ходе первичных испытаний продукта. Специалист уверен, что скоростные NVMe SSD для шины PCI Express пятого поколения способны преобразить работу систем искусственного интеллекта/машинного обучения и высокопроизводительных СУБД.

Массовое производство накопителей PM1743, как ожидается, начнется в I квартале 2022 г.

PCI Express 6.0 уже не за горами

Пока индустрия осваивает стандарт PCI Express 5.0, принятый в мае 2019 г., на подходе его следующая версия – консорциум PCI Special Interest Group, как ожидается, опубликует финальную спецификацию PCIe 6.0 до конца 2021 г.

Известно, что она предусматривает обратную совместимость с младшими версиями вплоть до 1.0, увеличивает скорость передачи данных до 64 ГТ/сек на контакт (вдвое по сравнению с PCIe 5.0).

Однако ожидать появления устройств, рассчитанных на PCIe 6.0, в ближайшее время не стоит. До сих пор SSD на базе PCIe 4.0 не успели получить широкое распространения даже в корпоративном секторе, не говоря уже о потребительском, где все еще доминирует PCIe 3.0.