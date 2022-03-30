Apple запретила обслуживать ворованные и потерянные iPhone

Новые правила ремонта iPhone

Официальные магазины и авторизованные сервисные центры Apple больше не будут обслуживать iPhone, числящиеся в списках утерянных телефонных аппаратов. Об этом сообщило издание MacRumors.

Персонал соответствующих организаций имеет возможность отслеживать статус смартфона при помощи систем MobileGenius и GSX. Согласно внутренней служебной записке, оказавшейся в распоряжении журналистов издания, технические специалисты Apple проинструктированы отказывать в ремонте гаджетов, информация о которых включена в реестр устройств GSMA.

Ожидается, что данная мера позволит сократить поток краденных iPhone, проходящих через официальные сервисные центры Apple. Она дополняет действующие правила Apple, которые запрещают магазинам и авторизованным поставщикам услуг компании выполнять обслуживание iPhone, если клиент не может деактивировать функцию «Найти мой iPhone» или документально подтвердить факт приобретения смартфона.

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На момент публикации данного материала Apple не подтвердила и не опровергла информацию, распространенную MacRumors.

Реестр устройств GSMA

Реестр устройств GSMA (GSMA Device Registry) – глобальная база IMEI, пополняемая пользователями мобильных устройств. Данные в эту базу могут вноситься, в частности, в связи с утерей или хищением устройства законным владельцем. Доступ к базе могут получить, к примеру, операторы сотовой связи, страховые компании, ритейлеры и производители мобильных телефонов.

Поддержкой базы занимается международная ассоциация GSM (GSMA), которая также распределяет диапазоны IMEI среди производителей устройств сотовой связи.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) – международный идентификатор мобильного оборудования. Это цифровой код, как правило уникальный, который присваивается и используется для идентификации мобильных телефонов.

Apple демотивирует покупать iPhone с рук

iPhone дорожают от модели к модели с каждым годом, отмечает Engadget. Данная тенденция способствует развитию вторичного рынка и сервисов, которые позволяют приобрести гаджет по подписке.

По данным Counterpoint Research, во II квартале 2020 г. Apple удалось захватить около 45% рынка так называемых восстановленных (refurbished) смартфонов.

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В марте 2022 г. агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что Apple планирует запустить собственную программу подписки на iPhone и прочую технику. Сроки запуска – конец 2022 г. или начало 2023 г. В России, впрочем, смартфонами Apple по подписке торгуют по меньшей мере с ноября 2019 г. Первыми услугу предложили реселлер re:Store и компания Forward Leasing.

Возможно, запуск официальной подписки и новые меры по ограничению обслуживания утерянных iPhone простимулируют часть желающих приобрести смартфон отказаться от покупки бывших в употреблении устройств с рук. Ведь в результате подобной сделки всегда существует вероятность купить ворованный гаджет и впоследствии оказаться в затруднительном положении, когда наступит пора его обслуживать.

Мошенничество с гарантийным ремонтом

Сервисные центры Apple могут использоваться недобросовестными гражданами не только для разблокировки приобретенных с рук заведомо украденных мобильников. Известны случаи того, как ремонтные организации «яблочных» становились источником наживы для организованных преступных групп. Так, Apple понесла многомиллиардные убытки из-за мошенничества с гарантией на iPhone по незатейливой, но эффективной схеме, впервые использованной китайскими злоумышленниками в 2013 г.

Как сообщил CNews в октябре 2018 г., мошенники из Поднебесной приобретали смартфоны в официальном магазине Apple в Шеньчжене. Затем наиболее ценные компоненты «начинки» аппаратов (SoC, экраны, логические платы) заменяли на дешевые подделки. Иногда преступники даже не заморачивались поиском электронных компонентов вовсе – как утверждают экс-сотрудники Apple, периодически вместо них при обследовании смартфона находили абсолютно посторонние предметы, к примеру, обертки от жевательной резинки.

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«Выпотрошенные» таким образом аппараты мошенники пытались сдать обратно в магазин по гарантии как вышедшие из строя. Полученные взамен новенькие iPhone преступники сбывали на черном рынке, а украденные фирменные компоненты продавали в сервисные центры в небольших провинциальных городках Китая.

В мае 2013 г. аналитики Apple подсчитали, что за примерно 60% обращений в связи с обменом смартфонов по гарантии в Китае и Гонконге стояли мошенники.

В результате китайский рынок оказался завален iPhone, наполовину состоящими из поддельных комплектующих, своего рода «смартфонами Франкенштейна».