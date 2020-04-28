Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате

Huawei санкционировала арест пяти своих сотрудников за обсуждение в закрытом чате ее связи с Ираном и поставки санкционного оборудования в эту страну. Среди сообщений в чате не было найдено ни одного доказательства отправки техники в Иран, но собеседники все равно были арестованы – один из них провел в тюрьме восемь месяцев, однако их вина так и не была доказана.

Пообщался в чате – в тюрьму

Пять сотрудников компании Huawei оказались в тюрьме за обсуждение в общем чате «запретных» тем, связанных с компанией. Один из них – это небезызвестный Ли Хунъюань (Li Hongyuan), арест которого состоялся в декабре 2018 г. История его заключения вызвала шквал негодования со стороны интернет-пользователей.

Как пишет The New York Times, аресты всех пяти сотрудников Huawei состоялись в конце 2018 г., однако имена большинства из них, а также сроки их тюремного заключения в настоящее время остаются неизвестными. Ли Хунъюань провел в камере восемь месяцев, а его собеседник Жэнь Мэнь (Zeng Meng) – всего три. Арест проводили китайские силовые структуры. Компания Huawei не комментирует ситуацию.

Что обсуждали сотрудники

Пятеро арестованных сотрудников общались в общем чате в китайском мессенджере WeChat, обсуждая различные рабочие вопросы. Один из них написал фразу, которая в дальнейшем сильно изменила их жизни: «Я могу доказать, что Huawei продавала (оборудование) Ирану».

Тема поставок техники в Иран – в некотором роде запретная в Huawei, поскольку компания на протяжении нескольких лет отрицает этот факт, поскольку он напрямую связан с США и их санкциями против Ирана, направленными на снижение до нуля экспорта нефти из этой страны.

Годы работы в Huawei могут обернуться тюремным заключением

Власти США с 2016 г. изучают возможную доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение торговых санкций. На данный момент официальных подтверждений этому нет.

В мае 2018 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о выходе американской стороны из соглашения о ядерной программе с Ираном. Одновременно с этим президент восстановил все ранее отмененные санкции против этой страны, включая те, что были введены против стран, ведущих бизнес с Ираном. Первые санкции, направленные против Ирана, повторно вступили в силу 7 августа 2018 г., а дополнительные – 5 ноября 2018 г.

Ситуация усугубляется тем, что США и Китай ведут торговые войны, и Huawei находится в эпицентре событий. Трамп неоднократно пытался надавить на правительство Китая путем ввода отдельных санкций против Huawei. К слову, из-за подозрений властей США в связи Huawei с Ираном в декабре 2018 г. была арестована финдиректор компании Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou). Как сообщал CNews, она приходится дочерью генеральному директору Huawei Жэнь Чжэнфэю (Ren Zhengfei).

Арест без доказательств

В сообщениях всех пятерых участников виртуальной беседы не было найдено ни одного факта, указывающего на причастность Huawei к поставкам оборудования в Иран. Другими словами, сотрудники компании были арестованы просто за обсуждение этой темы.

Известность Ли Хунъюаня

Арест Ли Хунъюаня первоначально пресса связывала вовсе не с обсуждением международного бизнеса Huawei. Как пишет Engadget, его действительно арестовали в декабре 2018 г. на 251 день (около трех месяцев), однако основанием для ареста стали на тот момент не его сообщения в групповом чате.

Ли Хунъюань оказался в тюрьме в результате решения суда по иску о вымогательстве, поданном против него компанией Huawei. В документе было сказано, что Ли Хунъюань, проработавший в компании 13 лет, потребовал компенсации за его увольнение и договорился с секретарем компании о сумме в размере 300 тыс. юаней ($42,3 тыс. по курсу ЦБ на 28 апреля 2020 г.).

Ли Хунъюань получил требуемую сумму, а через некоторое время и обвинения в вымогательстве. Huawei отказалась от комментариев и не стала подтверждать факт иска.

Проведя 251 день в заключении, Ли Хунъюань был выпущен на свободу, потому что суд отклонил обвинения Huawei из-за «неустановленных уголовных фактов и недостаточных доказательств». После снятия с него обвинений Ли Хунъюань получил компенсацию в размере 100 тыс. юаней ($14,1 тыс.) за незаконное задержание.

В ноябре 2019 г. Ли Хунъюан раскрыл информацию о своем аресте в интернете и, как пишет The New York Times, она вызвала волну негодования среди пользователей. Они обрушились на Huawei с критикой, публикуя посты в различных соцсетях. Компанию обвиняли в ужасном отношении к своим сотрудникам, стремлении получить от них максимум и как можно быстрее их уволить.

К примеру, пользователь Twitter Chenchen Zhang (@chenchenzh) писал: «Сейчас Huawei использует код 985, 996, 035, 251, 404. Принять на работу выпускников 985 университетов, заставить их работать с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, уволить их в 35 лет, подать в суд на бывшего работника за получение компенсации, на которую он имел право (Ли Хунъюань был задержан на 251 день) и цензурировать все обсуждения в социальных сетях (ошибка 404 – страница недоступна)».

Позже Ли Хунъюань опубликовал открытое письмо на имя основателя Huawei Жень Чжэнфэя. В нем он написал: «Я не планировал привлекать к себе столько внимания в интернете, и я сожалею об этом. Но я не жалею, что решил рассказать правду. Честность всегда обходится дорого».