НИЯУ МИФИ подписал соглашение с телеком-структурой госкорпорации «Ростех» – компанией «Спектр»

НИЯУ МИФИ и телекоммуникационный вендор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили соглашение, предполагающее научно-исследовательскую кооперацию в сфере развития LTE, 5G и будущих поколений связи, а также разработку профильных образовательных программ. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

В рамках развития профильных образовательных программ НИЯУ МИФИ сотрудники «Спектра» будут привлекаться для проведения лекций и семинаров по теме телекоммуникаций. Специалисты «Спектра» уже провели первый подобный семинар для сотрудников и студентов университета.

«НИЯУ МИФИ с самого своего основания ведет подготовку студентов для работы в передовых отраслях промышленности. Компетенции преподавательского состава НИЯУ МИФИ будут необходимы для составления новых образовательных программ обучения телеком-инженеров. «Спектр» уже провел совместный семинар с преподавателями и студентами НИЯУ МИФИ, где были намечены основные векторы сотрудничества», – сказал генеральный директор «Спектра» Павел Смирнов.

Специально для студентов НИЯУ МИФИ в офисе «Спектра» в Москве будут организованы практические занятия в части разработки оборудования и программного обеспечения базовых станций. Студентам будет открыт доступ в самую современную в России лабораторию, снабженную высокоточной телеметрической и измерительной аппаратурой.

«Опыт специалистов “Спектра” позволит нам развить компетенции НИЯУ МИФИ в сфере телекоммуникаций. Кооперация предполагает совместные работы в области создания различного программного обеспечения базовых станций, решений в области криптографической защиты, цифровых платформ и ядра сети. Научно-исследовательская кооперация НИЯУ МИФИ и «Спектра» направлена не только на обучение специалистов, но и на поиск новых решений в области создания телеком-оборудования», – отметил директор Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ Валентин Климов.

«Спектр» и НИЯУ МИФИ изучают возможность проведения совместных научно-практических конференций и других мероприятий. В рамках подобных мероприятий студенты МИФИ и специалисты телекоммуникационной индустрии смогут принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития высокотехнологичного производства, науки и образования.

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НИЯУ МИФИ – российский исследовательский университет. Он готовит аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки, а также по инженерным специальностям. Университет предлагает более 200 образовательных программ.

«Спектр» – вендор телекоммуникационных решений в области мобильной связи. Компания была создана госкорпорацией «Ростех» в 2021 г. для обеспечения реализации «дорожной карты» развития высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения». Спектр является разработчиком системного проекта и организатором серийного производства решений 5G. Спектр занимается разработкой и производством решений мобильной связи, развитием сетей радиодоступа, интеграцией и развитием сетевой инфраструктуры. Спектр также занимается созданием и развитием российского LTE-оборудования: как для Private-сетей, так и для операторов связи.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.