НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех вошло в состав Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Ассоциация создана с целью отстаивания интересов отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, содействия выполнению государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» участвует в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам ОПК, содействует проведению государственной политики по обеспечению национальной безопасности, сохранению, реформированию и развитию оборонно-промышленного потенциала, содействует разрешению правовых, экономических вопросов, возникающих в процессе диверсификации производства.

C 2012 года Ассоциацию возглавляет Председатель комиссии Государственной Думы по развитию организаций ОПК РФ В.В. Гутенев. В составе Бюро Ассоциации активно работают представители Правительства РФ, федеральных органов законодательной и исполнительной власти РФ, руководители и представители государственных корпораций, крупнейших промышленных холдингов, объединений и предприятий, ректоры ведущих ВУЗов России.

«Внедрение передовых технологий и отечественных решений в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации является неотъемлемой частью развития обороноспособности России. НИИ «Масштаб» имеет все необходимые компетенции для развития ОПК и дальнейшей модернизации отрасли. Мы готовы оказать содействие в части выполнения государственных программ, развития научно-технического и производственно-технологического потенциала ОПК, а также выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции на внешнем и внутреннем рынках», – комментирует генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.