Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге

При поддержке концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге создается центр компетенций по сетевой безопасности на базе технологического партнерства входящего в концерн НИИ «Масштаб» и компании «С-терра сиэспи». Целями и задачами сотрудничества является создание высокотехнологичной линейки средств сетевой безопасности на отечественной электронной компонентной базе и развитие компетенций российских разработчиков по обеспечению кибербезопасности в социальной сфере и оборонно-промышленном комплексе. Первые совместно разработанные устройства сетевой безопасности ожидаются в конце 2021 г.

В настоящее время компании совместно тестируют опытные образцы модульного криптосредства в составе межсетевых экранов общего назначения. В планах компаний создание компактных устройств сетевой безопасности со встроенной криптографией для широкого применения: от шлюзов для IoT-устройств и устройств абонентского доступа до полноформатных межсетевых экранов.

«Пилотным проектом является создание аппаратно-программного криптосредства модульного типа на базе имеющихся решений и перспективных разработок. Криптомодуль создан на отечественной электронной компонентной базе в форм-факторе одноплатного компьютера (SBC, англ. single-board computer) и предназначен для встраивания в широкий класс устройств сетевой безопасности, таких как межсетевые экраны, маршрутизаторы и телекоммуникационное оборудование различного назначения. В перспективе мы видим потенциал для создания современных систем класса SSoC (Secured System on Chip) или защищенных систем на кристалле со встроенной криптографией», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

«Решение не имеет аналогов на российском рынке, при этом позволяет оптимизировать затраты заказчика. Как правило, устройства криптографической обработки информации создаются в виде отдельных приборов, наша разработка представляет из себя модульную конструкцию, что снижает совокупную стоимость владения», – отметили в пресс-службе концерна «Автоматика».

«Потенциальный рынок нового продукта не ограничен: криптосредство модульного типа, интегрируемое в различные сетевые устройства, может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отечественных телекоммуникационных сетей и снизит зависимость от импортных решений», – сказал генеральный директор «С-терра сиэспи» Михаил Иванов.