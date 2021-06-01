Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача

Решение на базе искусственного интеллекта Sever.ai ИТ-холдинга Talenttech помогло БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» Вологодской области найти и вывести на работу главврача из другого региона.

«Впервые в истории подбором персонала на должности руководителей бюджетных учреждений занимался искусственный интеллект. Сформированная воронка позволила с одной стороны охватить очень широкий круг потенциальных кандидатов, а с другой стороны выбрать наиболее подходящих. В итоге мы получили качественный поиск и значительную экономию времени сотрудников на проведении предварительного отбора», – сказал Павел Смирнов, начальник Департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области.

1 этап проекта: скрининг кандидатов в Вологодской области. По итогам поиска было найдено 296 релевантных резюме врачей, из которых ни один не оказался полностью подходящим под требования больницы. Робот оценивал резюме и созванивался с кандидатом для прохождения интервью только при условии совпадения на 75%.

2 этап: поиск по другим пяти регионам России: Нижегородской, Костромской, Ярославской, Тверской, Вологодской и Ленинградской областях. В итоге подходящий кандидат был найден в Ярославле.

3 этап: кандидат направлялся на собеседование в Департаменте здравоохранения области. Всего этот этап прошли 19 соискателей.

4 этап: после прохождения согласования кандидатуры Департаменте здравоохранения, главврач релоцировался в Вологодскую область и успешно приступил к работе в больнице.

«Для нас это был скорее эксперимент, так как мы наверняка не знали, какое количество кандидатов может быть в поиске для такой вакансии с учетом ее специфики и географии. Поэтому мы были приятно были удивлены, что кандидаты не только нашлись, но и нам удалось сформировать воронку из заинтересованных претендентов. При этом технически универсальная ИИ-модель смогла адекватно оценить этих кандидатов», – сказал Владимир Ли, СРО Sever.ai.

Сложность поиска заключалась в специфике работы главного врача: помимо профессиональных медицинских компетенций, требовался опыт управления штатом врачей и медперсонала, а также знание порядка заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров, основ страховой медицины, основ этики и деонтологии, умение организовать эффективную административно-хозяйственную и финансовую деятельность учреждения и его структурных подразделений, обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке.

Потребность в цифровизации возникла после того, как губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратил внимание на необходимость подбора компетентных руководителей в центральные районные больницы. Это трудоемкий и длительный процесс, который можно доверить современным технологиям.