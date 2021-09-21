НИИ «Масштаб» представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры

НИИ «Масштаб», входящий в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, представил отечественное решение для создания и администрирования виртуальной инфраструктуры – корпоративную облачную платформу ЕСР VeiL и платформу виртуализации рабочих столов VeiL VDI.

Эксперт АО НИИ «Масштаб» Ирина Рязанцева презентовала программные продукты, позволяющие построить виртуализированную ИТ-инфраструктуру предприятия на базе универсальных серверных платформ – корпоративной облачной платформы ЕСР VeiL и платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI. Решения обеспечивают масштабируемость и высокую производительность при более низких расходах.

ECP VeiL – эффективное отечественное решение для создания виртуальной инфраструктуры предприятий на основе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На базе виртуальных машин ECP VeiL могут функционировать практически все распространенные бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. ECP VeiL поддерживает технологию GRID, предоставляющую потребителям возможность использования «тяжелых» приложений и создания «виртуальных конструкторских отделов». Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России (ЕРРП).

Платформа VeiL VDI, входящая в единую продуктовую экосистему VeiL, предназначена для организации виртуальных рабочих столов сотрудников с необходимой ИТ-инфраструктурой предприятий различных масштабов. VeiL VDI делает возможным безопасный доступ к данным для сотрудника даже из дома, обеспечивает автоматическое восстановление и балансировку виртуальных рабочих столов в пуле ресурсов.

«Проблема импортозамещения для российской экономики остается весьма актуальной. Решительные меры со стороны регулирующих органов диктуют необходимость более масштабной переориентации заказчиков на отечественную продукцию. Соответствие систем и ПО требованиям российского регулятора, полное владение исходными кодами продуктов, собственная служба техподдержки, наличие необходимых лицензий и сертификатов – все это является несомненным преимуществом продуктов НИИ “Масштаб”», – отметил и.о. генерального директора Александр Лысенко.