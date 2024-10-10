Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России

Новая версия СЗИ vGate 4.95 прошла инспекционный контроль ФСТЭК России и теперь доступна для заказа. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Продукт прошел необходимые испытания, которые подтвердили соответствие vGate 4.95 требованиям ФСТЭК России: к средствам защиты информации, не содержащей сведения, составляющих государственную тайну, по четвертому уровню доверия; к средствам, реализующим функции межсетевого экрана, по профилю защиты МЭ типа Б четвертого класса защиты; к средствам вычислительной техники по пятому классу защищенности.

Сертификат соответствия действителен до 28 марта 2025 г., на данный момент находится на стадии продления.

Специалисты «Кода Безопасности» разработали для vGate R2 4.95 ряд новых функций. Так, в Web Console решения добавлена стартовая страница (Home page) с основными настройками, статусами продукта и новой HTML-документацией. Администраторы безопасности получили отдельную привилегию «Администратор СЗИ» в стандартном режиме установки.

«Версия 4.95 получила существенные нововведения, например, увеличенную производительность межсетевого экранирования для сценариев с большим количеством правил фильтрации, – отметил руководитель направления средств защиты виртуальных инфраструктур «Кода Безопасности» Дмитрий Доманский. – Особенно стоит подчеркнуть, что добавлена поддержка межсетевого экрана таких сред виртуализации как «Астра ПК СВ Брест» и ovirt-based виртуализаций, в первую очередь zVirt».

Для СЗИ функциональности добавлена поддержка KVM виртуализации: SpaceVM 6.3.1, 6.4.0, 6.4.1 и 6.5.0; ECP Veil 5.1.9; zVirt 4.1.

Для МСЭ vGate добавлена поддержка KVM виртуализации: ПК СВ «Брест» 3.3, в составе Astra Linux SE 1.7.4 релиз «Смоленск»; Proxmox VE и OpenNebula в составе «Альт Виртуализация» 10.2; zVirt 3.0, 4.0, 4.1; HostVM 4.4.8; Glovirt 2.1.1; «Ред Виртуализация» 7.3; ROSA Virtualization 2.1.

Внедрение vGate 4.95 позволяет аттестовывать решения, в которых используется поддерживаемая среда виртуализации без сертификата ФСТЭК России.