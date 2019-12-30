«Автоматика» запатентовала графический интерфейс облачной платформы

НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») получил патент на промышленный образец «Графический интерфейс корпоративной облачной платформы ECP Veil». Патент подтверждает новизну отечественной разработки с учетом современных информационно-технологических решений при создании графического пользовательского интерфейса.

«На базе виртуальных машин ЕСР Veil могут функционировать практически все распространенные бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Организация общего виртуального пространства с единым интерфейсом позволяет автоматизировать рабочий процесс, повысить эффективность управления инфраструктурой, а также оптимизировать вычислительные ресурсы предприятия», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В результате экспертизы было установлено, что заявленный промышленный образец «Графический интерфейс корпоративной облачной платформы ECP Veil» относится к объектам патентных прав и соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Патент на интерфейс программы оформляется для защиты новых и оригинальных технических решений в области взаимодействия пользователя/оператора с программой. Наличие настоящего документа однозначно определяет исключительные права на пользовательский интерфейс в рамках представленной совокупности существенных признаков.

Корпоративная облачная платформа ECP Veil – это готовое универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации. Стоит отметить, что ПО изделия входит в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ЕРРП).