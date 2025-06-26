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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177587
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Актив Рутокен логон


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Indeed CM 7.1 упрощает миграцию с Active Directory и расширяет возможности работы со средствами криптографической защиты 1
03.04.2020 «Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон» 1
26.06.2018 «Актив» представил программый продукт «Рутокен логон», позволяющий решить проблему «слабых» паролей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 318 2
Microsoft Corporation 24901 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4468 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 370 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 938 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11568 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26171 2
Кибербезопасность - НСД - CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 11 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 407 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11952 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1317 1
Microsoft Windows 15980 3
Лазарев Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52977 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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